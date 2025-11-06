Φέτος η συμμετοχή έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, με τους δρομείς που θα λάβουν μέρος στη διοργάνωση να ξεπερνούν τους 82.000.

Η Dacia συμμετέχει στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας, ως επίσημος χορηγός του ΣΕΓΑΣ. Με αυτή τη στρατηγική πρωτοβουλία, η Dacia ενισχύει το μήνυμα της προσιτής κινητικότητας, της καθημερινής αξιοπιστίας και της συμμετοχής σε θεσμούς που εκπροσωπούν αξίες όπως η αντοχή, η συλλογικότητα και η ευθύνη.

Η Dacia, η εταιρεία του Renault Group, που έχει πετύχει ένα αδιαμφισβήτητο success story πωλήσεων στην ευρωπαϊκή αγορά, διαγράφει μια εξίσου εντυπωσιακή πορεία και στην Ελλάδα, με ρεκόρ πωλήσεων όλων των εποχών στην εγχώρια αγορά, για το πρώτο 9μηνο του έτους.

Με τους τρεις θεμελιώδεις πυλώνες της — «essential but cool», «robust & outdoor», «eco smart» — η Dacia συνδυάζει «απλά αλλά ουσιαστικά» χαρακτηριστικά, όπως το ασύγκριτο value for money, η αξιόπιστη τεχνολογία, η πρακτικότητα και η σύγχρονη σχεδίαση.

Κορυφαία στιγμή αυτής η χορηγίας, αποτελεί ο 42ος «Μαραθώνιος Αθήνας. Ο Αυθεντικός» που θα διεξαχθεί το διήμερο 8 και 9 Νοεμβρίου 2025. Φέτος, η συμμετοχή έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, με τους δρομείς που θα λάβουν μέρος στη διοργάνωση του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, να ξεπερνούν τις 82.000.

Η Dacia, στα πλαίσια της επίσημης χορηγίας του ΣΕΓΑΣ και του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών, διαθέτει έναν πολυπληθή στόλο οχημάτων, που εκπροσωπούν όλη τη σύγχρονη γκάμα της. Μια γκάμα που χαρακτηρίζεται για την προηγμένη τεχνολογία της, είτε πρόκειται για μοντέλα που εξοπλίζονται με κινητήρες διπλού καυσίμου (βενζίνης / υγραερίου), είτε πρόκειται για υβριδικά συστήματα κίνησης. Τα κλειδιά των αυτοκινήτων παρέλαβε ο Κώστας Κεντέρης, Αντιπρόεδρος και Chief of Marketing & Sponsorship του ΣΕΓΑΣ, από τον Στήβεν Σίρτη, CEO της Grand Automotive Hellas.

Πιο συγκεκριμένα, δίπλα στα ευρωπαϊκά best seller Dacia Sandero και Dacia Duster, θα βρίσκεται το νέο, κορυφαίο Dacia Bigster, ως το επίσημο αυτοκίνητου του Μαραθωνίου, ενώ όλα τους θα πλαισιώσουν τη διοργάνωση, μεταφέροντας στελέχη και αθλητές. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πληθωρικό C-SUV Bigster, αναδεικνύοντας τη δύναμη, την περιπέτεια και τη βιώσιμη κινητικότητα., θα είναι το μοντέλο που θα ηγείται του Μαραθωνίου δρόμου, «οδηγώντας» τους χιλιάδες δρομείς, από τον Τύμβο του Μαραθώνα, μέχρι τον τερματισμό του νικητή στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο.

Παράλληλα, όλοι όσοι θα συμμετάσχουν στους αγώνες, αλλά και όσοι παραβρεθούν πέριξ του Παναθηναϊκού Σταδίου, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το νέο Dacia Bigster στο Sponsor’s village, επί την Πλατείας Καραϊσκάκη, ζώντας μία interactive εμπειρία μαζί του, που θα τους δώσει την ευκαιρία να κερδίσουν μοναδικά δώρα και να γίνουν κομμάτι της ιστορίας της Dacia.

H Grand Automotive Hellas, επίσημος εισαγωγέας των μαρκών Renault & Dacia στην Ελλάδα, εύχεται σε όλους έναν καλό και τίμιο αγώνα.