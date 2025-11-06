Morbidelli T1002VX

Η μεγάλη είσοδος στην κατηγορία 1.000 cc

Η Morbidelli ανεβάζει τον πήχη στις μεγάλες adventure μοτοσυκλέτες με το νέο T1002VX, ένα όχημα που συνδυάζει ιταλική αισθητική, ισχυρό V-twin κινητήρα και προηγμένη τεχνολογία, δημιουργώντας μια πρόταση που δεν περνά απαρατήρητη.

Τεχνολογία και Επιδόσεις

Το T1002VX εξοπλίζεται με έναν εντυπωσιακό V-Twin 80° κινητήρα 997 cc, που αποδίδει 89 hp στις 7.750 σ.α.λ. και ροπή 89 Nm στις 5.250 σ.α.λ. Πλήρως ρυθμιζόμενη ανάρτηση KYB, φρένα J.Juan με τεχνολογία IMU/Cornering ABS και ηλεκτρονικά συστήματα οδήγησης με τέσσερα προγράμματα: Standard, Sport, Rainy Days και Off-Road.

Η ψηφιακή εμπειρία είναι κορυφαία, με οθόνη 7” TFT συμβατή με smartphone, θερμαινόμενες χειρολαβές και σέλα, καθώς και θύρες USB/12V, προσφέροντας υψηλό επίπεδο εξοπλισμού σε προσιτή τιμή.

Ο φωτισμός εξασφαλίζει μέγιστη ορατότητα με X-Stack LED διπλούς προβολείς, LED φώτα φρένου και φλάς, φώτα έκτακτης ανάγκης και αυτόματο σύστημα φωτισμού. Τ-Box Σύστημα: Morbidelli Connect επιτρέπει στους αναβάτες να παραμένουν συνδεδεμένοι με τη μοτοσικλέτα τους μέσω μιας προηγμένης εφαρμογής για κινητά.

Design και Αίσθηση

Με δυναμική εμφάνιση και ιταλικό DNA, το T1002VX προσφέρει θέση οδήγησης 820 mm, ιδανική για μεγάλες αποστάσεις. Οι ακτινωτοί τροχοί (spoked) ενισχύουν την off-road ταυτότητα, ενώ η σχεδίαση παραμένει κομψή για αστική και τουριστική χρήση.

Το μοντέλο συνδυάζει τεχνολογία, άνεση και ασφάλεια, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης σε κάθε συνθήκη. Το ρεζερβουάρ των 20 λίτρων και ο πλήρης εξοπλισμός ασφαλείας, που περιλαμβάνει συναγερμό με δόνηση και ανίχνευση κίνησης, ABS/ABS Pro με Cornering, σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών (TPMS) και traction control (TCS), εξασφαλίζουν μέγιστη προστασία. Υπάρχει επίσης λειτουργία απενεργοποίησης ABS για ειδικές συνθήκες οδήγησης.

Γιατί να το επιλέξετε;

Ισχύς και χαρακτήρας: V-Twin 1.000 cc προσφέρει δύναμη με προσωπικότητα.

Τεχνολογία κορυφής: Cornering ABS, riding modes, TFT οθόνη, θερμαινόμενες χειρολαβές και σέλα, όλα στάνταρ.

Αξία-τιμής: Εξοπλισμός που συνήθως συναντάται σε μοντέλα υψηλού κόστους, σε προσιτή τιμή.

Προσανατολισμός στην περιπέτεια: Ιδανικό για τουρισμό, off-road χρήση αλλά και καθημερινή οδήγηση.

Το T1002VX απευθύνεται σε αναβάτες που:

Αναζητούν την εμπειρία μιας μεγάλης adventure μοτοσυκλέτας.

Θέλουν ισορροπία ανάμεσα σε τεχνολογία, άνεση και off-road δυνατότητες.

Εκτιμούν το στυλ και τη μοναδικότητα, και θέλουν μια μοτοσυκλέτα που ξεχωρίζει στην άσφαλτο αλλά και στις εκτός δρόμου διαδρομές.

Τιμή: 9.990€

Χρώμα: Μαύρο

Έτος κατασκευής: 2025

Το νέο μοντέλο είναι διαθέσιμο σε όλο το δίκτυο συνεργατών της Motoway Καμπράνης ΑΕ.

