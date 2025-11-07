Στην ιταλική ομάδα της Formula 1 παραδέχονται πως υπάρχουν ορισμένα διαχρονικά προβλήματα τα οποία ακόμη και φέτος δεν έχουν λυθεί.

Η Ferrari, η πιο επιτυχημένη ομάδα στην ιστορία της Formula 1 με 31 τίτλους, συνεχίζει να βιώνει μια από τις πιο παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας της. Από το 2008, όταν κατέκτησε το τελευταίο της πρωτάθλημα κατασκευαστών, η Scuderia παλεύει να επιστρέψει στην κορυφή.

Παρά την ισχυρή εμφάνιση το 2024 και τη μάχη που έδωσε με τη McLaren για τον τίτλο, η φετινή σεζόν δείχνει να κλείνει χωρίς νίκη σε Grand Prix, παρά την παρουσία των Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ.

How to make an F1 track👇 with Zhou! pic.twitter.com/VJsiVWaZPc — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) November 4, 2025

To πρόβλημα είναι ο τρόπος λειτουργίας

Σε μια ειλικρινή τοποθέτηση, ο CEO της Ferrari, Μπενεντέτο Βίνια, μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Μαρανέλο στην προσπάθειά του να επανέλθει στη διεκδίκηση τίτλων:

«Υπάρχουν ομάδες όπου τα πράγματα φαίνεται να λειτουργούν πιο ομαλά απ’ ό,τι σε εμάς», παραδέχτηκε ο Βίνια.

Ο Ιταλός τόνισε πως η ομάδα πρέπει να εστιάσει ξανά στην ενότητα και συνοχή, ειδικά ενόψει των τελευταίων αγώνων της χρονιάς: «Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλα τα απαραίτητα συστατικά για να κερδίσουμε λειτουργούν σωστά. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε ενωμένοι και συγκροτημένα μέχρι το τέλος της σεζόν».

The high ground 👊 pic.twitter.com/shvPEqAXb0 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) November 3, 2025

Αναταράξεις και πίεση για αποτελέσματα

Η Ferrari βρέθηκε για ακόμη μια φορά στο επίκεντρο φημών, αυτή τη φορά σχετικά με το μέλλον του επικεφαλής Φρεντ Βασέρ, οι οποίες τελικά διαψεύστηκαν με νέα πολυετή συμφωνία που υπέγραψε το καλοκαίρι.

Ωστόσο, τα προβλήματα της Scuderia δεν περιορίζονται μόνο στη διοίκηση. Μετά την τεχνική οδηγία της FIA το 2019 που «έκοψε τα φτερά» του κινητήρα της, η ομάδα έχασε το προβάδισμα που είχε αποκτήσει, και από τότε προσπαθεί να ξαναβρεί τη δυναμική της.

Μία χαμένη χρονιά

Η φετινή σεζόν είχε ξεκινήσει με αισιοδοξία, ειδικά μετά την άφιξη του Λιούις Χάμιλτον, όμως η προσαρμογή του επτά φορές πρωταθλητή στη Ferrari και στο SF-25 δεν ήταν τόσο άμεση όσο πολλοί περίμεναν. Παραδόξως ο Βρετανός έχει σημειώσει τη μεγαλύτερη επιτυχία των Ιταλών στο 2025 που δεν είναι άλλη από τη νίκη του στον Αγώνα Σπριντ του GP Κίνας.

Ο Βίνια, παρότι αναγνωρίζει τις δυσκολίες, πιστεύει ότι η Ferrari μπορεί ακόμα να παλέψει για τη 2η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών:

«Το βάθρο στο Μεξικό μας έκανε χαρούμενους, αλλά πρέπει να κρατήσουμε τα πόδια μας στο έδαφος. Δυστυχώς, η σεζόν δεν πήγε όπως περιμέναμε. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε ενωμένοι και με αποφασιστικότητα, γιατί απομένουν τέσσερις αγώνες και πρέπει να δώσουμε το καλύτερο για να δούμε πού θα καταλήξουμε».

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το grand prix της Formula 1 στο Μεξικό, τον αγώνα που άλλαξε τις ισορροπίες στο πρωτάθλημα.