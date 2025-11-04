Η ιστορική ομάδα της Formula 1 προχωρά σε πλήρη ανανέωση της ταυτότητάς της, τιμώντας παράλληλα την κληρονομιά του Σερ Φρανκ Ουίλιαμς.

Η Williams Racing ανακοίνωσε επίσημα ένα μεγάλο rebranding που θα τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2026, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την ιστορική ομάδα της Formula 1. Η αλλαγή αυτή, όπως επισημοποιήθηκε στους επίσημους λογαριασμούς της στα social media, θα αποτελεί έναν φόρο τιμής στο ένδοξο παρελθόν της, διατηρώντας παράλληλα το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.

Η ομάδα από το Γκρόουβ διανύει τη καλύτερη σεζόν της τελευταίας δεκαετίας, έχοντας συγκεντρώσει περισσότερους βαθμούς από οποιαδήποτε άλλη χρονιά μετά το 2017. Οι Άλεξ Άλμπον και Κάρλος Σάινθ έχουν σημειώσει εντυπωσιακές εμφανίσεις, με τον Ισπανό να χαρίζει στη Williams το πρώτο της βάθρο μετά από τέσσερα χρόνια.

Με τέσσερις αγώνες να απομένουν στο πρωτάθλημα του 2025 η κατάκτηση της 5ης θέσης στους κατασκευαστές θεωρείται δεδομένη.

A rich history, being reimagined for our future 🤩 pic.twitter.com/nBBXNpsa8m November 3, 2025

Η Williams περνά σε μία νέα εποχή

Η φετινή χρονιά σηματοδότησε και τη συνεργασία της Williams με την Atlassian, την αυστραλοαμερικανική εταιρεία λογισμικού που πλέον γίνεται ο κύριος χορηγός της ομάδας. Η συνεργασία αυτή βρίσκεται στο επίκεντρο του νέου brand και το όνομα από Williams Racing θα αλλάξει σε Atlassian Williams F1 Team..

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, γεμάτο ιστορικά στιγμιότυπα και νίκες από την εποχή του Σερ Φρανκ Ουίλιαμς, η ομάδα δήλωσε: «Εμπνεόμαστε από το παρελθόν μας, έχουμε αυτοπεποίθηση για το μέλλον μας και ξεκάθαρη ταυτότητα. Από τον Ιανουάριο του 2026 θα ονομαζόμαστε Atlassian Williams F1 Team και θα παρουσιάσουμε ένα ολοκαίνουριο λογότυπο».

Το νέο σήμα θα είναι μια σύγχρονη εκδοχή του κλασικού, πλάγιου λογότυπου που κοσμούσε τα μονοθέσια της Williams στις χρυσές εποχές των δεκαετιών ’80 και ’90.

Inspired by our past, confident about our future, and clear about our identity 👊



From January 2026, we will become Atlassian Williams F1 Team and unveil an all-new logo to go with it. Full details: https://t.co/62P78IV7gb pic.twitter.com/rKOX5UDDm8 — Atlassian Williams Racing (@WilliamsRacing) November 3, 2025

Ο Σερ Φρανκ Ουίλιαμς ως πηγή έμπνευσης

Ο επικεφαλής της ομάδας, Τζέιμς Βόουλς, εξήγησε ότι η αλλαγή αυτή δεν είναι απλώς αισθητική, αλλά συναισθηματικά συνδεδεμένη με την ιστορία της ομάδας: «Είμαι περήφανος που από το επόμενο έτος θα ονομαζόμαστε Atlassian Williams F1 Team και θα φέρουμε ένα λογότυπο εμπνευσμένο από τον ιδρυτή μας, τον Σερ Φρανκ. Είναι βαθιά δεμένο με τις δεκαετίες επιτυχιών μας».

Ο Βόουλς πρόσθεσε: «Ως ομάδα, εμπνεόμαστε από το παρελθόν μας αλλά είμαστε ενθουσιασμένοι για το μέλλον. Είμαστε αποφασισμένοι να γράψουμε ένα νέο κεφάλαιο πρωταθλητισμού στην ιστορία της Williams. Αυτή η νέα ταυτότητα αντικατοπτρίζει ποιοι είμαστε, πού πηγαίνουμε και ξανασυστήνει τη νικηφόρα μας κληρονομιά σε ένα νέο, αυξανόμενο κοινό της Formula 1».

Από τότε που η οικογένεια Williams πούλησε την ομάδα στη Dorilton Capital το 2020, πολλοί φοβήθηκαν ότι η ιστορική ταυτότητα θα χαθεί. Αντιθέτως, η Williams δείχνει ότι τιμά τη μνήμη και τις αξίες του ιδρυτή της, ενώ προσαρμόζεται δυναμικά στη νέα εποχή της Formula 1.

