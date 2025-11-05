Ducati 1926-2026: Άρχισαν οι εορτασμοί για τα 100 χρόνια ιστορίας

Σχεδόν ένας αιώνας έχει περάσει από την ημέρα που γεννήθηκε ένα όνειρο στο Borgo Panigale, αυτό που στη συνέχεια θα δημιουργούσε έναν θρύλο.

To 2026 η Ducati θα γιορτάσει τα 100ά της γενέθλια και αρχικά δημιούργησε ένα λογότυπο που θα συνοδεύει τους εορτασμούς όσο αυτοί διαρκέσουν. Με την ευκαιρία αυτή, η φίρμα τoυ Μπόργκο Πανιγκάλε μας έστειλε το ακόλουθο δελτίο τύπου και εμείς της ευχόμαστε να τα χιλιάσει: «Ένας αιώνας πάθους, στιλ και καινοτομίας τυλιγμένος σε ένα ενιαίο λογότυπο, αυτό της εκατονταετηρίδας που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από τη δημιουργική καρδιά της Ducati και χτίστηκε γύρω από τα στοιχεία που εκφράζουν την ουσία του. Η παγκόσμια οικογένεια της Ducati θα συγκεντρωθεί για να γιορτάσει αυτό το ιστορικό ορόσημο στην Παγκόσμια Εβδομάδα Ducati, από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου 2026 στο Misano World Circuit “Marco Simoncelli”. Από τις ρίζες της στην Μπολόνια μέχρι την παγκόσμια αναγνώριση, η Ducati έχει μετατρέψει το πάθος σε αριστεία, την τεχνολογία σε συναίσθημα, το design σε ομορφιά και τη μηχανική σε τέχνη.

Με το 2026 να πλησιάζει, η Ducati ξεκίνησε επίσημα τους εορτασμούς της εκατονταετηρίδας της, ανανεώνοντας την υπόσχεση που την καθοδηγεί από την ίδρυσή της: να ζει κάθε στιγμή με το πάθος που την κάνει μοναδική και την ένταση όσων αγαπούν πραγματικά αυτό που κάνουν. Αυτή η κληρονομιά και, πάνω απ' όλα, αυτή η ιστορία, βρίσκει τώρα συμβολική έκφραση σε ένα λογότυπο που αφηγείται την ιστορία ενός ταξιδιού ενός αιώνα, σχεδιασμένου ως γέφυρα μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος και προορισμένου να συνοδεύσει τη Ducati μέχρι τις 4 Ιουλίου 2026. Ένα σύμβολο που γεννήθηκε στο Borgo Panigale, μέσα από μια δημιουργική διαδικασία που καθοδηγείται σε κάθε στάδιο, από την αρχική έρευνα έως τον τελικό σχεδιασμό από εκείνους που ζουν και αναπνέουν για τη μάρκα κάθε μέρα και από αυτό το αίσθημα του ανήκειν που ενώνει όλους τους ανθρώπους που αποτελούν μέρος της.

Κάθε λεπτομέρεια του λογότυπου αφηγείται την ιστορία της Ducati. Ξεκινώντας από το ίδιο το όνομα, αμετάβλητο για να διατηρήσει τη δύναμη και τη διαχρονική ταυτότητα της μάρκας. Στη συνέχεια έρχεται ο αριθμός 100, το κεντρικό στοιχείο του σχεδιασμού, σχεδιασμένος με την ίδια γραμματοσειρά που αποτελεί την υπογραφή κάθε μοτοσικλέτας Ducati. Μια γραμμή τον διασχίζει και αποκαλύπτει την ψυχή του: την καμπύλη, την ίδια ακριβώς που διασχίζει την ασπίδα της Ducati. Είναι η συγκίνηση της κλίσης, μοναδική και έντονη. Είναι η καμπύλη που συνδέει το παρελθόν με το παρόν και στη συνέχεια ανοίγει το μέλλον, προς ένα νέο πανόραμα που μπορεί κανείς να βιώσει στη σέλα, μόνος, παρέα με κάποιον σημαντικό ή μαζί με άλλους Ducatisti.

Κάτω από την ημερομηνία 1926–2026 κυματίζει η ιταλική τρίχρωμη σημαία, γιορτάζοντας τις ιταλικές ρίζες της Ducati και τον άρρηκτο δεσμό της με το Borgo Panigale, το μέρος όπου ξεκίνησαν όλα και όπου, ακόμα και σήμερα, δημιουργούνται οι μοτοσικλέτες που τροφοδοτούν τα όνειρα των Ducatisti κάθε γενιάς.

Ο ισχυρισμός «Ένας αιώνας φτιαγμένος από δευτερόλεπτα» εμπλουτίζει το λογότυπο και ενισχύει τη σημασία του. Είναι ένας φόρος τιμής στο αθλητικό DNA της Ducati: ένας φόρος τιμής στις πίστες, στον ανταγωνισμό, στους χρόνους γύρου και στις μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Αλλά υποδεικνύει επίσης κάτι βαθύτερο: την ικανότητα να αναγνωρίζει κανείς, σε κάθε κοινή στιγμή - στην πίστα, στο δρόμο, εντός της εταιρείας ή σε όλο τον κόσμο - την εξαιρετική δύναμη που κάνει την Ducati πραγματικά μοναδική.

Το επίκεντρο των εορτασμών θα είναι η Παγκόσμια Εβδομάδα Ducati 2026, που θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου στο Misano World Circuit "Marco Simoncelli". Το Σάββατο 4 Ιουλίου, ακριβώς 100 χρόνια μετά την πρώτη ημέρα, η παγκόσμια οικογένεια της Ducati θα ενωθεί για να γιορτάσει έναν αιώνα ιστορίας σε ένα WDW που, όπως κανένα άλλο, θα ενσαρκώσει τη δύναμη ενός πάθους χωρίς όρια.

Τις επόμενες εβδομάδες, η Ducati θα μοιραστεί νέες λεπτομέρειες σχετικά με μια Παγκόσμια Εβδομάδα Ducati που υπόσχεται να μείνει χαραγμένη στις μνήμες όλων όσων τη βιώσουν. Όλα τα τελευταία νέα και ενημερώσεις σχετικά με την εκδήλωση θα είναι διαθέσιμα στην ειδική ενότητα της επίσημης ιστοσελίδας της Ducati».