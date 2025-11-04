Ο Μονεγάσκος οδηγός της Scuderia Ferrari στη Formula 1 έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη για μία κίνηση αγάπης που θα μείνει παντοτινά ως μια χαρούμενη ανάμνηση.

Λίγες ημέρες μετά το βάθρο του στο Grand Prix Μεξικού, ο Σαρλ Λεκλέρ έκανε τη μεγάλη κίνηση και προέβη σε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του, Αλεξάντρα Σαν Μλε. Το ζευγάρι με ανάρτησή του στα social media επιβεβαίωσε το ευχάριστο γεγονός και πλέον ετοιμάζεται για τα στέφανα.

Πέρα από το ρομαντικό σκηνικό, αυτό που κέντρισε το ενδιαφέρον δεν ήταν άλλο από το εντυπωσιακό δαχτυλίδι της Σαν Μλε.

Πόσο κοστίζει το δαχτυλίδι που αγόρασε ο Λεκλέρ

Σύμφωνα με ειδικούς κοσμηματοπώλες, το κόστος του δαχτυλιδιού ανέρχεται μεταξύ 500 και 550 χιλιάδων δολαρίων. Πρόκειται για μια επένδυση που ταιριάζει απόλυτα με το status του Μονεγάσκου πρωταθλητή.

Το δαχτυλίδι εκτιμάται πως είναι 5 με 6 καράτια, έχει ένα οβάλ κοπής διαμάντι & πλατίνα pavé τοποθετημένο σε πλατινένια βέρα. Η επιλογή του οβάλ σχήματος θεωρείται ιδανική για μέγιστη λάμψη και κομψότητα, ενώ η πλατίνα προσδίδει διαχρονική πολυτέλεια.

Ο μισθός του Λεκλέρ κυμαίνεται μεταξύ 30 και 35 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως από τη Ferrari. Εάν υποθέσουμε πως το ποσό μοιράζεται διά του 24, όσα δηλαδή είναι τα Grand Prix της Formula 1, τότε κατά μέσο όρο αμείβεται με 1,5 εκατ. δολάρια το αγωνιστικό τριήμερο.

Αυτό σημαίνει πως το δαχτυλίδι των αρραβώνων του κόστισε όσο μία ημέρα δράσης σε Grand Prix.

Ο ένας Λεκλέρ παντρεύεται μετά τον άλλο

Λεπτομέρειες σχετικά με την ημερομηνία του γάμου τους δεν είναι ακόμα γνωστές. Νωρίτερα μέσα στο 2025, ο μεγάλος αδερφός του Σαρλ, Λορένζο, παντρεύτηκε την αγαπημένη του Σαρλότ Ντι-Πιέτρο σε μία εντυπωσιακή τελετή στο Μονακό.

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το grand prix της Formula 1 στο Μεξικό, τον αγώνα που άλλαξε τις ισορροπίες στο πρωτάθλημα.