O Μονεγάσκος οδηγός της Scuderia Ferrari επισημοποίησε τη σχέση του με την Γαλλίδα Αλεξάντρα Σαν Μλε.

Το δαχτυλίδι αγοράστηκε, η πρόταση έγινε, η Αλεξάντρα είπε το «ναι» και πλέον είναι επίσημο: Ο Σαρλ Λεκλέρ πρόκειται να παντρευτεί με την Γαλλίδα influencer και μοντέλο, Αλεξάντρα Σαν Μλε.

Στις φωτογραφίες που ανέβασε το ζευγάρι στα social media φαίνεται το δαχτυλίδι με την... πέτρα, αλλά και το ρομαντικό σκηνικό που έστησε ο 28χρονος Μονεγάσκος.

Ο οδηγός της Formula 1 και η Αλεξάντρα είναι ζευγάρι από το 2023, με την Γαλλίδα να τον ακολουθεί σχεδόν σε όλα τα Grand Prix στα οποία αγωνίζεται.