Οδηγοί και ομάδες ετοιμάζονται για τον 21ο αγώνα της Formula 1 στο 2025 και αναμένεται να έρθουν αντιμέτωποι και με τα… παιχνίδια του καιρού.

Βρισκόμαστε στην εβδομάδα αγώνα του Grand Prix της Formula 1 στη Βραζιλία και η μάχη για τον τίτλο στους οδηγούς έχει φτάσει σε ένα κομβικό σημείο. Απομένουν τέσσερα αγωνιστικά σαββατοκύριακα για το τέλος της χρονιάς εκ των οποίων τα δύο διαθέτουν Αγώνα Σπριντ.

Στο Ιντερλάγκος που ακολουθεί το τριήμερο 7-9 Νοεμβρίου το επίπεδο δυσκολίας αναμένεται να ανεβάσει σημαντικά και ο καιρός, καθώς αναμένονται διακυμάνσεις όλο το τριήμερο.

Η πρόγνωση που… τρομάζει

Από την Παρασκευή αναμένεται τις απογευματινές ώρες να «χαλάσει» ο καιρός. Παρότι στη μοναδική περίοδο ελεύθερων δοκιμών δεν προβλέπεται βροχή, στις κατατακτήριες σπριντ είναι 30% πιθανό να βρέξει. Ο καιρός πολλές φορές έχει προκαλέσει εκπλήξεις στη Βραζιλία, με την πρώτη ημέρα αναμένεται ανατρεπτική.

Το Σάββατο τα πράγματα αλλάζουν δραματικά. Ένα κύμα ψύχους αναμένεται να πλήξει την περιοχή και θα φέρει έντονη βροχόπτωση και δυνατούς ανέμους. Η πιθανότητα βροχής είναι 50% για τον Αγώνα Σπριντ και 40% για τις κατατακτήριες δοκιμές. Όμως, πολλές φορές στο παρελθόν η ένταση της βροχής είναι τέτοια που έχει προκαλέσει αλλαγές στο πρόγραμμα του τριημέρου. Το 2024 οι κατατακτήριες δοκιμές λόγω βροχής διεξήχθησαν την Κυριακή πριν τον αγώνα.

Ο αγώνας θα είναι μια διαφορετική υπόθεση

Την Κυριακή, την ημέρα του αγώνα, η κακοκαιρία θα απομακρυνθεί από το Σάο Πάολο, όμως η βροχή θα συνεχίσει να απειλεί τον αγώνα. Μπορεί οι πιθανότητες να βρέξει να είναι στο 20%, όμως κάνουν λόγο για βροχή ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτό σημαίνει πως μπορεί να δούμε έναν αγώνα όπου οι οδηγοί θα αλλάζουν από στεγνά ελαστικά σε ενδιάμεσα και το αντίθετο.

Το μόνο σίγουρο είναι πως μας περιμένει ένα συναρπαστικό τριήμερο.

