Το GP της Βραζιλίας που έκανε όλο τον πλανήτη να κρατά την ανάσα του και μέχρι σήμερα έχει δίκαια τον τίτλο του πιο ανατρεπτικού φινάλε στην ιστορία της Formula 1.

Το Grand Prix Βραζιλίας του 2008 έμεινε στην ιστορία της Formula 1 ως ο πιο δραματικός και συγκλονιστικός τελικός τίτλου που έχει ζήσει ποτέ το άθλημα. Ο Λιούις Χάμιλτον στέφθηκε Παγκόσμιος Πρωταθλητής στον τελευταίο γύρο του αγώνα στο Ιντερλάγκος, μέσα σε σκηνές απίστευτης έντασης, απογοήτευσης και ανατροπής.

Ο Φελίπε Μάσα, οδηγώντας μια αψεγάδιαστη Ferrari μπροστά στο κοινό της πατρίδας του, έκανε τα πάντα σωστά: κατέκτησε την pole position, ηγήθηκε από την αρχή ως το τέλος και κέρδισε με στιλ. Για λίγες στιγμές, φαινόταν πως θα γινόταν Παγκόσμιος Πρωταθλητής, ωστόσο η μοίρα και ο οδηγός της McLaren Racing είχαν διαφορετικά σχέδια.

LIGHTS OUT!



⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️



Massa leads from pole, with rival Hamilton maintaining P4



Heartbreak for Coulthard in his final race, as he collides with Nakajima 💥#Brazil08Flashback 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/Pv23xWVA4V — Formula 1 (@F1) November 2, 2018

Η βροχή αλλάζει τα πάντα

Η έντονη βροχή λίγο πριν την εκκίνηση προκάλεσε χάος στις στρατηγικές, με την εκκίνηση να καθυστερεί 10 λεπτά. Ο Μάσα διατήρησε τον έλεγχο, ενώ ο Χάμιλτον, που χρειαζόταν τουλάχιστον την πέμπτη θέση για να κατακτήσει τον τίτλο, κινείτο προσεκτικά μέσα στο πακέτο.

Όταν η βροχή επέστρεψε στους τελευταίους γύρους, σχεδόν όλοι οι οδηγοί μπήκαν στα pit για ενδιάμεσα ελαστικά. Όμως η Toyota με τον Τίμο Γκλοκ ρίσκαρε, μένoντας έξω με στεγνά ελαστικά κάτι που φαινόταν να του δίνει πλεονέκτημα προσωρινά, καθώς ο δρόμος άρχισε να στεγνώνει ξανά.

Ο Χάμιλτον, τότε στην 5η θέση, δέχτηκε επίθεση από τον Σεμπάστιαν Φέτελ (Toro Rosso) και έχασε τη θέση του, πέφτοντας 6ος, εκτός θέσης τίτλου. Ο Μάσα, εν τω μεταξύ, πέρασε τη γραμμή του τερματισμού πρώτος και ξέσπασε σε δάκρυα χαράς, ενώ οι μηχανικοί της Ferrari γιόρταζαν ήδη.

«Is that Glock?!» – Η στιγμή που ο τίτλος άλλαξε χέρια

Όμως στον τελευταίο γύρο, στην τελευταία στροφή του αγώνα και του πρωταθλήματος, ο Χάμιλτον έπιασε ξανά τον Γκλοκ, ο οποίος δυσκολευόταν να κρατήσει το μονοθέσιό του στη βρεγμένη πίστα με στεγνά ελαστικά. Ο Βρετανός πέρασε τον οδηγό της Toyota λίγα μόλις μέτρα πριν τον τερματισμό και πήρε την 5η θέση, ακριβώς ό,τι χρειαζόταν για να γίνει Παγκόσμιος Πρωταθλητής με διαφορά ενός βαθμού.

Η χαρακτηριστική φωνή του σχολιαστή Μάρτιν Μπραντλ από το iTV, «Is that Glock?!», πάγωσε τον κόσμο — και αμέσως μετά, απελευθέρωσε το απόλυτο σοκ. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η χαρά μετατράπηκε σε απόγνωση για τη Ferrari και τον Μάσα.

Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών

Ο Λιούις Χάμιλτον δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα: «Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ήταν ο πιο σκληρός αγώνας της ζωής μου. Μέχρι την τελευταία στροφή δεν ήξερα αν τα είχα καταφέρει. Ευχαριστώ την ομάδα μου, είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα».

Ο απογοητευμένος τότε Φελίπε Μάσα είχε πει: «Δώσαμε τα πάντα. Ήταν το τέλειο Σαββατοκύριακο, αλλά ο Θεός είχε διαφορετικά σχέδια. Είμαι περήφανος για την ομάδα, για τον κόσμο που με στήριξε, και θα επιστρέψω πιο δυνατός».

Η εικόνα του Μάσα δακρυσμένου στο βάθρο, να προσπαθεί να διατηρήσει την ψυχραιμία του ενώ το πλήθος βουβό παρακολουθούσε, παραμένει μια από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές στην ιστορία της Formula 1.

Canal+ did a special feature, a dramatic retelling of Brazil 2008's final laps, with interviews from Felipe Massa, Norbert Haug, TV presenters, and the F1 cameraman who recorded Lewis' family during the race.



[Added English subtitles - with translation help from @bonotired] pic.twitter.com/6OnW7AfRFz — sim (@simsgazette) April 26, 2025

Ο αγώνας που καθόρισε μια εποχή

Το GP Βραζιλίας του 2008 ήταν κάτι παραπάνω από ένας αγώνας. Ήταν το απόλυτο παράδειγμα του πόσο απρόβλεπτη μπορεί να γίνει η Formula 1. Ο Λιούις Χάμιλτον έγινε τότε ο νεότερος Παγκόσμιος Πρωταθλητής στην ιστορία, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μετέπειτα κυριαρχία του.



Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το grand prix της Formula 1 στο Μεξικό, τον αγώνα που άλλαξε τις ισορροπίες στο πρωτάθλημα.

<