Με τέσσερα Grand Prix για το τέλος της σεζόν, κάθε βαθμός αναμένεται κρίσιμος στη μάχη τριών οδηγών για τον τίτλο οδηγών στη Formula 1.

Η Red Bull Racing έχει πραγματοποιήσει εντυπωσιακή αντεπίθεση στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν, με τον Μαξ Φερστάπεν να σημειώνει τρεις νίκες στους πέντε τελευταίους αγώνες της Formula 1. To γεγονός αυτό τον έχει φέρει ξανά μέσα στο παιχνίδι του τίτλου, παρά το μειονέκτημα στη βαθμολογία απέναντι στους οδηγούς της McLaren, Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι.

Παρότι και οι δύο πιλότοι της βρετανικής ομάδας εξακολουθούν να προηγούνται σε βαθμούς, η δυναμική είναι με το μέρος του Φερστάπεν, με την RB21 να έχει βελτιωθεί σε όλους τους τομείς. Παράλληλα ο Ολλανδός έχει 4 τίτλους έναντι κανενός των δύο αντιπάλων του.

Welcome to November... a BIG month ahead 🍂 pic.twitter.com/kFPj9reN2n — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) November 1, 2025

Η Red Bull πιστεύει στον Φερστάπεν

Μιλώντας στο sports.de, ο αγωνιστικός σύμβουλος της Red Bull, Χέλμουτ Μάρκο, υπογράμμισε ότι, παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, στην αυστριακή ομάδα εξακολουθούν να πιστεύουν πως ο Φερστάπεν μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση:

«Πιστεύουμε στο πρωτάθλημα. Έχουμε τη θέληση και, έστω μικρές, έχουμε πιθανότητες».

Ο Μάρκο στάθηκε ιδιαίτερα στην εμπειρία της Red Bull στις μάχες τίτλου, υπενθυμίζοντας πως η ομάδα έχει κατακτήσει τρεις φορές το πρωτάθλημα στην τελευταία κούρσα της χρονιάς: «Το 2010 το πετύχαμε στον τελευταίο αγώνα, το ίδιο και το 2012. Και φυσικά το 2021, όταν ο Φερστάπεν στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στον τελευταίο γύρο».

Time to rest, reset and get ready for Brazil 🇧🇷 #F1 || #RedBullRacing pic.twitter.com/ghtiKvll5t — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 31, 2025

Νεύρα από ατσάλι

Ο έμπειρος παράγοντας τόνισε επίσης πως, παρότι ο Φερστάπεν έχει ήδη επιτύχει «πράγματα μοναδικά», μια ενδεχόμενη ανατροπή φέτος θα είχε ξεχωριστή αξία:

«Έχει ήδη πετύχει εκπληκτικά πράγματα, αλλά αν καταφέρει αυτή την επιστροφή, θα είναι κάτι πραγματικά συναρπαστικό», είπε.

Τέλος, ο Μάρκο εκτίμησε πως η McLaren ίσως βρεθεί σε δύσκολη θέση αν συνεχίσει να μην ξεκαθαρίζει ποιον οδηγό στηρίζει περισσότερο στη μάχη του τίτλου, ενώ προειδοποίησε ότι από εδώ και πέρα, οι λεπτομέρειες θα κάνουν τη διαφορά:

«Τώρα το παν είναι να έχεις νεύρα από ατσάλι και να μην κάνεις κανένα λάθος. Ο τίτλος θα κριθεί στις λεπτομέρειες», κατέληξε.



