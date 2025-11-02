Τέσσερις ομάδες θα δώσουν σκληρή μάχη στους εναπομείναντες αγώνες της Formula 1 στο 2025 με στόχο τη μεγιστοποίηση των κερδών τους.

Η μάχη για την 6η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών της Formula 1 έχει ανάψει: Racing Bulls (72 βαθμοί), Aston Martin (69 βαθμοί), Haas (62 βαθμοί) και Sauber (60 βαθμοί) χωρίζονται από μόλις 12 βαθμούς με τέσσερα αγωνιστικά τριήμερα να απομένουν για το τέλος της σεζόν. Όμως κρίνονται πολλά παραπάνω και η βαθμολογική θέση θα παίξει τεράστια σημασία.

Η 6η θέση δεν είναι απλά θέση στην τελική κατάταξη του πρωταθλήματος: εξασφαλίζει σημαντική οικονομική ανταμοιβή, επιπλέον επιχειρηματικά οφέλη (χρηματοδοτήσεις, μπόνους χορηγιών) και καλύτερη θέση στις συζητήσεις του πλάνου προϋπολογισμού για την επόμενη χρονιά.

Doubling up! 😮‍💨



Five places gained on track in Mexico led to five places gained in the Drivers' Championship too for @OllieBearman 👏#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/Rsd32bVtZw — Formula 1 (@F1) October 29, 2025

Μάχη εκατομμυρίων

Τα ακριβή νούμερα που «πέφτουν» σε κάθε θέση καθορίζονται από το γενικό πακέτο διανομής εσόδων της Formula 1 που περιλαμβάνει βασικές πληρωμές ανά θέση, αλλά και ειδικές «ιστορικές» πληρωμές για κατασκευαστές που βρίσκονται δεκαετίες στο σπορ όπως η Ferrari. Ως αποτέλεσμα, το οικονομικό όφελος της 6ης θέσης μπορεί να φτάσει σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, κάτι που εξηγεί γιατί οι ομάδες μάχονται σκληρά μέχρι το τέλος της σεζόν.

Η 6η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών μπορεί να αποδώσει στην ομάδα ένα ποσό της τάξεως των 25–35 εκατομμυρίων δολαρίων σε σύγκριση με την 9η θέση. Το ακριβές ποσό ορίζεται με βάση τα ετήσια έσοδα της Formula 1 της προηγούμενης σεζόν. Εκτός από τα χρήματα, η θέση αυτή βοηθά στην προσέλκυση καλύτερων χορηγικών όρων, μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ με προμηθευτές και ενισχύει την ελκυστικότητα για πιθανούς μελλοντικούς οδηγούς και συνεργασίες.

A sumptuous move from @OconEsteban on his way to ninth 😮‍💨@HaasF1Team's fourth double-points finish of the year will no doubt aid them as they fight for P6 in the standings#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/g1dv3Q21Ts October 29, 2025

Η διαφορά στα έσοδα

Η ακριβής κατανομή και τα ποσά ρυθμίζονται από το Concorde Agreement και εσωτερικές συμφωνίες μεταξύ ομάδων και FOM. Τα νούμερα στον πίνακα είναι ενδεικτικές εκτιμήσεις βασισμένες σε δημοσιογραφικές αναφορές (συζητήσεις για δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ανά θέση) και δημοσιονομικά μεγέθη που κυκλοφορούν στο ρεπορτάζ• προτείνεται έλεγχος με επίσημες ανακοινώσεις / οικονομικές αναφορές ομάδων για απόλυτη ακρίβεια.

Θέση Εκτιμώμενα Έσοδα (USD εκατ.) 6η 95 εκατ. 7η 87 εκατ. 8η 78 εκατ. 9η 69 εκατ.

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το grand prix της Formula 1 στο Μεξικό, τον αγώνα που άλλαξε τις ισορροπίες στο πρωτάθλημα.