Το απόλυτο Supermoto των Αυστριακών δέχεται στοχευμένες αναβαθμίσεις και μια φρέσκια εμφάνιση για το 2026.

Το 450 SMR ακολουθεί την παράδοση και το πνεύμα της KTM. Η μοτοσικλέτα είναι ένα πραγματικό εργαλείο πίστας για τρεις σκοπούς: να κατακτά καρό σημαίες, να καταρρίπτει ρεκόρ γύρων και να προκαλεί τον αναβάτη να είναι καλύτερος και πιο γρήγορος κάθε φορά.

Καθαρή απόδοση με καθαρούς στόχους

Χρειάζεστε μια υπενθύμιση της γενεαλογίας των KTM SMR; Πρώτον, ο συνδυασμός του ελαφρού κόμπακτ κινητήρα SOHC 450 cc. Δεύτερον, το εύκαμπτο και ευέλικτο πλαίσιο που συμβάλλει στον εξαιρετικό χειρισμό, την κεντρική διαχείριση και την εργονομία με σπορ προσανατολισμό. Τρίτον, η ανάρτηση XACT WP για βελτιωμένη αίσθηση και σταθερότητα στο πίσω μέρος.

Τέταρτον, οι τεχνικές προδιαγραφές για ηλεκτρονικά με έλεγχο πρόσφυσης και έλεγχο εκκίνησης, μεγάλα και ισχυρά φρένα Brembo, εξαρτήματα CNC, ζάντες ALPINA, ελαστικά Metzeler και άλλα. Το KTM 450 SMR είναι η τελευταία εκδοχή της απόλυτης έκφρασης των συγκινήσεων του Supermoto.

Προσαρμογή

Η διεθνής ομοσπονδία μοτοσικλέτας FIM έχει θέσει ένα νέο όριο θορύβου 109 db και έτσι το 450 SMR του 2026 έχει δεχθεί τις απαραίτητες τροποποιήσεις και επεμβάσεις σε ψεκασμό, φιλτροκούτι και τελικό εξάτμισης. Το καλό είναι πως η όλη απόδοση του κινητήρα δεν έχει επηρεαστεί, oι 63 ίπποι παραμένουν, μόνο ο θόρυβος που παράγει έχει μειωθεί. Μια ακόμη επέμβαση των Αυστριακών στο SMR αφορά στο κύκλωμα ψύξης, στο οποίο έγιναν τροποποιήσεις στη στεγανοποίησή του.

Τέλος, οι συνδέσεις στο κύκλωμα τροφοδοσίας έχουν βελτιωμένη προστασία. Το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερη προστασία από χτυπήματα, αλλά και μια ακόμη ασπίδα κατά της σκόνης και της λάσπης.

Επικοινωνεί μαζί σου

Το KTM 450 SMR μπορεί προαιρετικά να εξοπλιστεί με τη Μονάδα Συνδεσιμότητας Offroad (CUO). Το μοντέλο του 2026 έχει κατασκευαστεί για να υιοθετήσει το CUO ως πρόσθετο KTM PowerPart, το οποίο ανοίγει περισσότερες δυνατότητες ρύθμισης χάρη στην εφαρμογή KTMConnect μέσω smartphone. Το CUO μπορεί να στερεωθεί μεταξύ των τριπλών σφιγκτήρων CNC και του αισθητήρα GPS που είναι συνδεδεμένος στο μπροστινό φτερό. Μόλις δημιουργηθεί μια σύνδεση, η διαχείριση του κινητήρα και οι ρυθμίσεις της ανάρτησης μπορούν να τροποποιηθούν και να παρακολουθηθούν με μερικά απλά αγγίγματα της οθόνης.

Οι δυνατότητες GPS του KTM 450 SMR του 2026 σημαίνουν πλέον περαιτέρω ανάλυση του στυλ οδήγησης και της απόδοσης σε οποιαδήποτε δεδομένη ημέρα ή πίστα.

Πορτοκαλίζει ακόμα πιο πολύ

Το νέο 450 SMR έχει μια πιο έντονη πορτοκαλί απόχρωση λόγω των νέων χρωμάτων και γραφικών. Μια ρετρό μωβ πινελιά είναι η μόνη αναφορά στο παρελθόν και η χαρακτηριστική απόχρωση της KTM αντισταθμίζεται από ένα μαύρο χρώμα σε πλαίσιο και τροχούς. Η παραγωγή του μοντέλου έχει ξεκινήσει και σύντομα θα διατίθεται μέσα από το δίκτυο αντιπροσώπων της KTM. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το KTM.com