Η Tesla προσπέρασε VW και BMW στις ευρωπαϊκές πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Το Model Y και το Model 3 ηγήθηκαν, η Skoda εντυπωσίασε με το Elroq και οι Κινέζοι κυριάρχησαν στα plug-in τον Σεπτέμβριο στην Ευρώπη.

Η Tesla επέστρεψε στην κορυφή των πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη τον Σεπτέμβριο, ξεπερνώντας τη Volkswagen και την BMW. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Dataforce, η αμερικανική εταιρεία πούλησε 38.028 αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, παρότι σημείωσε πτώση 12% σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι.

Η επιτυχία προήλθε κυρίως από το Model Y, που με 25.019 ταξινομήσεις παρέμεινε το δημοφιλέστερο BEV στην Ευρώπη, ενώ το Model 3 ακολούθησε στη δεύτερη θέση με 12.084 πωλήσεις. Έπειτα από δύο μήνες όπου είχε περάσει πίσω από τη VW, η Tesla ξαναπήρε την πρωτιά, επιβεβαιώνοντας την εμπορική της αντοχή.

Η αντεπίθεση των Ευρωπαίων

Η VW κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 23.018 πωλήσεις BEV, αυξημένες κατά 18% σε σχέση με πέρυσι, με αιχμή το ID.3 (7.693 μονάδες). Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η Skoda, η οποία κατέγραψε άνοδο 60%, χάρη στο νέο Elroq, που σημείωσε 10.121 πωλήσεις και βρέθηκε τρίτο στην ευρωπαϊκή κατάταξη πίσω από τα δύο Tesla.

Μάρκα Πωλήσεις Σεπτεμβρίου 2025 Διαφορά από Σεπτέμβριο 2024 1 Tesla 38.028 −12% 2 VW 23.018 18% 3 Skoda 16.737 60% 4 Renault 13.565 91% 5 BMW 13.510 −5.5% 6 Mercedes 12.968 15% 7 Audi 12.824 43% 8 BYD 12.684 212% 9 Ford 12.478 156% 10 Hyundai 10.348 59%

Η Renault ακολούθησε στην τέταρτη θέση, με άνοδο 90% και βασικό όπλο το Renault 5 E-Tech, ενώ η BMW συμπλήρωσε το Top 5, στηριζόμενη στην iX1, που αποτέλεσε το 1/3 των ηλεκτρικών της πωλήσεων.

Οι Κινέζοι κυριαρχούν στα plug-in

Αντίστοιχα εντυπωσιακή ήταν η εικόνα στην κατηγορία των plug-in υβριδικών, όπου για πρώτη φορά την πρωτιά πήραν δύο κινεζικά μοντέλα. Το BYD Seal U ήταν το Νο.1 PHEV της Ευρώπης με 11.091 πωλήσεις, ενώ το Jaecoo 7 της Chery κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 6.836. Στην τρίτη θέση βρέθηκε το VW Tiguan, που επίσης διπλασίασε τις ταξινομήσεις του, επιβεβαιώνοντας τη στροφή της ευρωπαϊκής αγοράς σε εξηλεκτρισμένες προτάσεις.

Συνολικά, οι πωλήσεις BEV αυξήθηκαν κατά 22% και αντιστοιχούν πλέον στο 20,8% της ευρωπαϊκής αγοράς, ενώ τα PHEV σημείωσαν άνοδο 63%, φτάνοντας το 10,6% των συνολικών πωλήσεων. Με τη Skoda να ανεβαίνει, την Renault να ανανεώνεται και τους Κινέζους να διεκδικούν κομμάτι της πίτας, η Tesla μπορεί να βρίσκεται ξανά στην κορυφή αλλά ο ανταγωνισμός δεν υπήρξε ποτέ πιο κοντά.