Η γαλλική μάρκα παρουσιάζει μια τρίτη επιλογή κινητήρα για το διάσημο μοντέλο, με την έκδοση Dual Motor AWD 325 διαθέτει έναν επιπλέον ηλεκτρικό κινητήρα στον πίσω άξονα.

Η Peugeot εισέρχεται σε πλήρες “electric performance mode”. Η μάρκα συνεχίζει να διευρύνει τη γκάμα της, που ήδη περιλαμβάνει 12 πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα, για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες όλων των οδηγών.

Το 3008 έχει καταγράψει πάνω από 200.000 παραγγελίες μέχρι τον Σεπτέμβριο 2025. Η Peugeot επεκτείνει τη γκάμα C-SUV με τo νέο αμιγώς ηλεκτρικό E-3008 Dual Motor, το οποίο έρχεται να προστεθεί στα αποδοτικά E-3008 210 και E-3008 230 Long Range με τις καλύτερες ηλεκτρικές αυτονομίες στην κατηγορία C-SUV (701km συνδυασμένος κύκλος, 903Km αστικός κύκλος).

To Dual Motor ήρθε στην Ελλάδα

Το Peugeot E-3008 Dual Motor AWD 325 συνδυάζει έναν ηλεκτρικό κινητήρα 213 ίππωνπου δίνει κίνηση στους εμπρόσθιους τροχούς με έναν επιπλέον ηλεκτροκινητήρα 112 ίππων στους πίσω τροχούς. Συνδυαστικά προσφέρουν τετρακίνηση με συνολική ισχύ 325 ίππους και μέγιστη ροπή 509 Nm.

Για να αξιοποιήσουν πλήρως αυτές τις δυνατότητες, οι μηχανικοί της Peugeot έχουν δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην εξέλιξη του πλαισίου. Η ακαμψία των αντιστρεπτικών ράβδων, το set-up των ελατηρίων και των αμορτισέρ έχουν ειδικές ρυθμίσεις, όπως και η βαθμονόμηση του συστήματος διεύθυνσης, παρέχοντας αυξημένο δυναμισμό και απόκριση.

Η τετρακίνηση του PEUGEOT E-3008 Dual Motor 325 εξασφαλίζει μέγιστη αποδοτικότητα και ασφάλεια σε κάθε συνθήκη. Διατίθενται τέσσερα προφίλ οδήγησης:

Normal : Για βέλτιστη καθημερινή αποδοτικότητα, προτεραιότητα έχει ο εμπρός κινητήρας και οι τροχοί. Η μέγιστη ισχύς περιορίζεται σε 313 hp και η μέγιστη ροπή σε 450 Nm. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του οδηγού, ο πίσω κινητήρας και οι τροχοί ενεργοποιούνται αυτόματα. Σε ισχυρή επιτάχυνση (kick-down), και οι δύο κινητήρες εμπλέκονται πλήρως.

4WD : Οι δύο κινητήρες λειτουργούν συνεχώς, με κατανομή ισχύος 50/50 μεταξύ εμπρός και πίσω αξόνων για βέλτιστη πρόσφυση, ιδιαίτερα σε ολισθηρές επιφάνειες. Τα συστήματα ESP και Traction Control υιοθετούν ειδικές ρυθμίσεις για αύξηση της πρόσφυσης. Σε αυτό το προφίλ διατίθενται η μέγιστη ισχύς και ροπή.

Sport : Οι δύο κινητήρες λειτουργούν συνεχώς, με την ισχύ να κατανέμεται 60/40 μεταξύ του εμπρός και του πίσω άξονα για δυναμική και αποτελεσματική απόδοση. Η μέγιστη ισχύς και ροπή είναι πλήρως διαθέσιμες, ενώ το σύστημα διεύθυνσης και το πεντάλ γκαζιού υιοθετούν σπορ ρυθμίσεις, παρέχοντας αυξημένη απόκριση.

Eco : Προτεραιότητα έχει ο εμπρός κινητήρας και τροχοί, με μέγιστη ισχύ 213 hp και μέγιστη ροπή 343 Nm. Σε ισχυρή επιτάχυνση (kick-down), ενεργοποιείται και ο πίσω κινητήρας και ταυτόχρονα οι δύο κινητήρες αποδίδουν πλήρη ισχύ. Η ρύθμιση του κλιματισμού και του πεντάλ γκαζιού προσαρμόζονται στο ήπιο προφίλ Eco mode.

O εξοπλισμός

Το Peugeot E-3008 Dual Motor 325 συνδυάζει τα καλύτερα των SUV της μάρκας, με όλα τα στάνταρ εξοπλιστικά στοιχεία της κορυφαίας έκδοσης GT: διχρωμία αμαξώματος με μαύρη οροφή, ζάντες αλουμινίου 20”, προβολείς Pixel LED, ηλεκτρικό άνοιγμα πόρτας χώρου αποσκευών με λειτουργία Hands-Free, επενδύσεις σε Alcantara, εμπρός καθίσματα ηλεκτρικά και θερμαινόμενα, θερμαινόμενο τιμόνι, εργοστασιακό συναγερμό, σύστημα συνδεσιμότητας PEUGEOT i-Connect® Advanced, VisioPark 360° με 4 κάμερες HD, Drive Assist Plus 2.0 (ημιαυτόνομη οδήγηση), ανίχνευση οπίσθιας κυκλοφορίας, φωτιζόμενα μαρσπιέ θυρών, ασύρματη φόρτιση smartphone, κ.ά.

Η τιμή του στην Ελλάδα

Το Peugeot E-3008 Dual Motor AWD 325 είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα με 48.900 €. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται κρατική επιδότηση και επιδότηση Peugeot e-Move. Το μοντέλο καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών και Εγγύηση 8 ετών / 160.000 km για την μπαταρία.



