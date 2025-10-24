Απευθείας από την Ιταλία η Varez 125 ενσωματώνει καθαρόαιμη μοτοσικλετιστική τεχνολογία.

Το SWM VAREZ 125 είναι μία μοτοσικλέτα που μπορεί να κινείται άνετα μέσα στην πόλη αλλά και έξω από αυτή, προσφέροντας μέγιστη οδηγική διασκέδαση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαθέτει ένα σύγχρονος τετράχρονος μονοκύλινδρος κινητήρας, με δύο εκκεντροφόρους επικεφαλής, 4 βαλβίδες, 6-τάχυτο κιβώτιο και απόδοση 15 ίππων (σ.σ. ανώτατο όριο της κατηγορίας), φροντίζει για την αίσθηση, τις επιδόσεις και την ασφάλεια της ελαφριάς μοτοσυκλέτας.

Το ελαφρύ ατσάλινο πλαίσιο - χωροδικτύωμα διαθέτει ρυθμιζόμενη πίσω ανάρτηση με μοχλικό και στιβαρό ψαλίδι, δίνοντας την καλύτερη βάση για διασκέδαση στις στροφές. Το ανεστραμμένο πιρούνι με στελέχη διαμέτρου 41mm εξασφαλίζει σταθερότητα και ακρίβεια.

Την επιβράδυνση αναλαμβάνουν δύο δισκόφρενα, 300 mm μπροστά και 220 mm πίσω που συνδυάζονται με δικάναλο ΑBS. Oι τροχοί από κράμα αλουμινίου είναι 17 ιντσών και έρχονται με ελαστικά Michelin Pilot Street διαστάσεων 110/70 μπροστά και 140/70 πίσω.

Με χωρητικότητα 13,5 λίτρων το ρεζερβουάρ διαθέτει αλουμινένια τάπα καυσίμου, Το τιμόνι αλουμινίου είναι διπλής διατομής, ο προβολέας, τα φλας και τα πίσω φώτα είναι τεχνολογίας LED, το όργανο είναι ψηφιακό πολλαπλών ενδείξεων, ενώ η άνετη σέλα συνεπιβάτη διαθέτει χειρολαβές.

Η τιμή του στην Ελλάδα

Διατίθεται σε λευκό και μαύρο χρωματισμό. Με επένδυση στην ποιότητα, το στιλ και την κορυφαία αίσθηση, το VAREZ 125 έχει τιμή στα €2.790, (από €3.290). Για την οδήγησή της απαιτείται η κατοχή Διπλώματος Α1.