O Λάντο Νόρις της McLaren Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη μοναδική περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο Circuit of the Americas.

Το Grand Prix ΗΠΑ, ο 19ος αγώνας της Formula 1 στο 2025 ξεκίνησε με την πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Ομάδες και οδηγοί είχαν μία ώρα στη διάθεσή τους ώστε να αξιολογήσουν και να βελτιώσουν τα μονοθέσιά τους.

Παράλληλα έπρεπε να βρουν τις κατάλληλες ρυθμίσεις καθώς ακολουθούν δύο μάχες κατατακτήριων και δύο αγώνες. Αυτό σημαίνει πως κάθε δεδομένο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο. Με κάθε πέρασμα επίσης, η πρόσφυση της πίστας γινόταν ολοένα και καλύτερη.

Το προβάδισμα με τον Νόρις

Ταχύτερος οδηγός στο FP1 ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing. O Βρετανός ήταν ο τελευταίος από τους κορυφαίους συνδυασμούς που έκαναν γρήγορο γύρο και σταμάτησε το χρονόμετρο στο 1:33,294 με τη μαλακή γόμα ελαστικών. Ο χρόνος του ήταν εντυπωσιακός και θεωρείται, έστω και άτυπα, το φαβορί για τις κατατακτήριες σπριντ που ακολουθούν. Δεύτερος ήταν ο Νίκο Χούλκενμπεργκ της Sauber, o οποίος έκανε την επίδοση αυτή σε «νεκρό» χρόνο στο τέλος του FP1 δείχνοντας πως η πρόσφυση της πίστας βελτιώνεται γύρο με το γύρο.

Ο Όσκαρ Πιάστρι έκανε τον 3ο ταχύτερο χρόνο, με τον Αυστραλό να είναι μόλις 0,279 δλ μακριά από την κορυφή. Βέβαια έκανε δύο προσπάθειες με τη μαλακή γόμα ελαστικών. Ακολούθησε ο Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin, με τον Ισπανό να είναι 0,345 δλ μακριά από την κορυφή. Η βρετανική ομάδα μας έχει συνηθίσει βέβαια να τρέχει με λίγα καύσιμα σε σχέση με τους υπόλοιπους στις ελεύθερες δοκιμές.

Ο Φερστάπεν μακριά από την κορυφή

Στην 5η θέση ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. O Ολλανδός οδηγός ήταν 0,3 δλ μακριά από την κορυφή και έχει παράπονα με το στήσιμο του μονοθεσίου του. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό αργότερα στις κατατακτήριες σπριντ.

Στην 6η θέση ήταν ο Άλεξ Άλμπον σε μία ικανοποιητική πρώτη περίοδο δοκιμών για τη Williams. O Τζορτζ Ράσελ πλασαρίστηκε στην 7η θέση όντας ο ταχύτερος οδηγός με τη μεσαία γόμα ελαστικών στην κατάταξη. Την ίδια γόμα είχε και ο 8ος Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος ήταν ο ταχύτερος με τη σκληρή γόμα νωρίτερα στη διαδικασία.

Ο Ίσακ Χατζάρ της Racing Bulls ήταν στην 9η θέση, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε ο Όλιβερ Μπέρμαν της Haas.

Προβλήματα για δύο πρώην teammates

Σημαντικά προβλήματα αντιμετώπισαν οι Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ. Αμφότεροι έμειναν κολλημένοι στο γκαράζ των Ferrari και Williams και έχασαν σημαντικό χρόνο στην πίστα. Αυτό αναμένεται να επηρεάσει το τριήμερό τους.

Στο FP1 υπήρξε και μία ολιγόλεπτη διακοπή λόγω θραυσμάτων στην πίστα.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται απόψε στις 00:30 μετά τα μεσάνυχτα με τις κατατακτήριες σπριντ που θα ορίσουν τη σειρά εκκίνησης του αυριανού αγώνα μικρής διάρκειας. Συντονιστείτε από τις 00:15 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Αποτελέσματα FP1 GP ΗΠΑ