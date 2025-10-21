Ο Βρετανός πολυπρωταθλητής με μία του μόνο δήλωση απέκλεισε το ενεχόμενο ο Βρετανός να αναλάβει καθήκοντα διευθυντή στη Scuderia.

Η Ferrari είχε επιχειρήσει να βάλει τέλος στα σενάρια περί αλλαγής ηγεσίας τον περασμένο Ιούλιο, ανακοινώνοντας πως ο Φρεντ Βασέρ υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο και παραμένει σταθερά στο τιμόνι της ομάδας της Formula 1. Ωστόσο, η κακή φόρμα της Scuderia μετά τη θερινή διακοπή, χωρίς ούτε ένα βάθρο στους τελευταίους αγώνες, αναζωπύρωσε τις φήμες πως ενδέχεται να υπάρξουν διοικητικές ανακατατάξεις.

Τα πιο πρόσφατα δημοσιεύματα έκαναν την εμφάνισή τους στη Μ. Βρετανία και έκαναν λόγο για νέα συνάντηση του Χόρνερ με τον πρόεδρο της Ferrari, Τζον Έλκαν. Ωστόσο ο ιταλικός Tύπος διέψευσε άμεσα την οποιαδήποτε φήμη.

Ο Χάμιλτον έβαλε «φρένο» στα δημοσιεύματα

Στο περιθώριο του Grand Prix ΗΠΑ, ο Λιούις Χάμιλτον ρωτήθηκε για τις νέες φήμες που συνδέουν τον Χόρνερ με τη Ferrari. Ο Βρετανός ήταν κατηγορηματικός στα όσα ανέφερε.

«Δεν ξέρω από πού προέρχονται όλα αυτά, οπότε δεν μπορώ να ρίξω φως στο θέμα. Μας αποπροσανατολίζει ως ομάδα. Η Ferrari έχει ήδη ξεκαθαρίσει τη θέση της ανανεώνοντας το συμβόλαιο του Φρεντ. Εμείς δουλεύουμε σκληρά όλοι μαζί για το μέλλον της ομάδας, και αυτού του είδους οι φήμες δεν βοηθούν καθόλου».

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής τόνισε πως στο εργοστάσιο του Μαρανέλο υπάρχει απόλυτη συγκέντρωση και προσήλωση, παρά τον θόρυβο των τελευταίων ημερών: «Ξέρω ότι όλοι πίσω στο εργοστάσιο δουλεύουν απίστευτα σκληρά. Όλοι είναι συγκεντρωμένοι, αλλά τέτοιες φήμες μερικές φορές μπορούν να αποσπούν την προσοχή».

Η Ferrari βάζει θεμέλια για το 2026

Αντί να δώσει συνέχεια στη φημολογία, ο Χάμιλτον υπογράμμισε πως όλη του η προσοχή βρίσκεται στο πώς θα βοηθήσει τη Ferrari να αποφύγει τα ίδια λάθη στη μεταβατική σεζόν του 2026, όταν η Formula 1 θα περάσει σε νέα εποχή κανονισμών.

«Για μένα, το σημαντικό είναι να κρατάμε το βλέμμα στον στόχο που έχουμε μπροστά μας, να συνεχίσουμε να χτίζουμε πάνω στο φετινό μονοθέσιο, ώστε του χρόνου να έχουμε καλύτερη απόδοση και πιο σταθερή εκτέλεση. Όπως είπα και στο Σπα, έχουμε συνεχείς συναντήσεις, προσπαθώντας να βεβαιωθούμε ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση».

