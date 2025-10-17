Σαν Σήμερα: O αγώνας που ο Σουμάχερ ήταν νούμερο δύο στη Ferrari (vid)

Όπως κάθε ημέρα, το gMotion σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο αναζητώντας κορυφαία συμβάντα από τον κόσμο των αγώνων. Άλλωστε, κάθε ημέρα του έτους έχει και από κάτι να μας διηγηθεί. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα που έγιναν Σαν Σήμερα στη Formula 1 και το μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Κι όμως υπήρξε ένας αγώνας στον οποίο ο Μίκαελ Σουμάχερ έπρεπε να υπακούσει σε εντολές της ομάδας του ώστε o teammate του να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Επιπρόσθετα, θα θυμηθούμε τον πρώτο αγώνα της Formula 1 στο Λας Βέγκας, ενώ ένας αγαπημένος Φινλανδός έχει γενέθλια. Στον κόσμο του WRC, θα μάθουμε πότε ο Σεμπαστιέν Λεμπ πήρε τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 17/10, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1979, γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός Κίμι «Iceman» Ράικονεν. Ο Φινλανδός αγωνίστηκε στη Formula 1 από το 2001 μέχρι το 2021. Βέβαια, έκανε μία μίνι διακοπή το 2010 και 2011 ώστε να τρέξει στο WRC. Έχει κερδίσει σε 20 Grand Prix με τις Ferrari και McLaren. Ένας από τους πιο πολυαγαπημένους οδηγούς της σύγχρονης εποχής του σπορ, με τεράστιες διακρίσεις στην καριέρα του. Μάλιστα, παραμένει μέχρι σήμερα ο τελευταίος οδηγός που κατέκτησε το ένα και μοναδικό παγκόσμιο πρωτάθλημα του με τη Ferrari, το 2007.

Σαν σήμερα το 1981, ο Νέλσον Πικέ τερμάτισε στην 5η θέση στο πρώτο Grand Prix Λας Βέγκας στην ιστορία της F1 και αναδείχθηκε για πρώτη φορά πρωταθλητής. Ο Άλαν Τζόουνς κέρδισε τον αγώνα, ο οποίος έλαβε χώρα σε μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη αγωνιστική διαδρομή, που απλωνόταν στον μεγάλο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων του ξενοδοχείου Caesars Palace. Ο οδηγός της Williams άφησε πίσω του τη Renault του Αλέν Προστ και την Alfa Romeo του Μπρούνο Τζακομέλι. Ο τελευταίος μάλιστα δεν ανέβηκε ξανά στο βάθρο σε αγώνα της F1.

Σαν σήμερα το 1999, η Scuderia Ferrari έφτασε σε μία πολύ μεγάλης σημασίας νίκη στο πρώτο Grand Prix Μαλαισίας στη Formula 1. O Μίκαελ Σουμάχερ επέστρεψε στη δράση μετά τον τραυματισμό που υπέστη στο Σίλβερστον, για να βοηθήσει τον Έντι Ιρβάιν στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μάλιστα, κατάφερε να παίξει σκληρή άμυνα έναντι των δύο McLaren των Μίκα Χάκινεν και Ντέιβιντ Κούλθαρντ, καθυστερώντας τους σημαντικά στο πρώτο μέρος του GP. Το προσπέρασμα αποδείχθηκε δύσκολη υπόθεση, με τον Ιρβάιν να κερδίζει τον αγώνα μπροστά από τους Σουμάχερ και Χάκινεν και πήρε προβάδισμα στη βαθμολογία οδηγών με έναν αγώνα να απομένει για το τέλος της σεζόν.

Σαν σήμερα το 2004, ο Σεμπαστιέν Λεμπ τερμάτισε δεύτερος στον Γύρο της Κορσικής και κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο στο WRC. Παράλληλα, η Citroen κατέκτησε τον δεύτερο συνεχόμενο τίτλο της στους κατασκευαστές. Ο συνδυασμός Λεμπ/Citroen έμελλε να αποδειχθεί ασυναγώνιστος στους αγώνες ράλλυ των επόμενων χρόνων, προσφέροντας συνεχή πρωταθλήματα και καταγράφοντας ασύλληπτα ρεκόρ επιδόσεων.

Φωτογραφίες: digione_79/Χ