To πρώτο safety car της Mercedes-AMG στη Formula 1 έκανε ντεμπούτο στο Grand Prix Γαλλίας το 1996.
Το πόσο έχει αλλάξει τις τελευταίες δεκαετίες ο μηχανοκίνητος αθλητισμός αποτυπώνεται και στην εξέλιξη του αυτοκινήτου ασφαλείας της Formula 1. Η Mercedes-AMG θα γιορτάσει στο προσεχές Grand Prix ΗΠΑ στο Όστιν του Τέξας τη συμπλήρωση 500 αγώνων με δικό της safety car.
Celebrating 500 Grands Prix for the @MercedesAMG Safety Car this weekend 🎉— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) October 16, 2025
Η αντίθεση είναι τρομακτική: η Mercedes-Benz C 36 AMG, που παρουσιάστηκε στο γαλλικό Grand Prix του 1996, μοιάζει πλέον με ταξί επαρχιακής πόλης δίπλα στη θηριώδη Mercedes-AMG GT Black Series!
Τα τρελά ρεκόρ του αυτοκινήτου ασφαλείας
- Οι περισσότεροι γύροι πίσω από αυτοκίνητο ασφαλείας καταγράφηκαν στο Grand Prix Βραζιλίας το 2016, με 33 γύρους σε τέσσερις διαφορετικές περιόδους στον αγώνα!
- Η μεγαλύτερη περίοδος αυτοκινήτου ασφαλείας ήταν το 2007 στο Φούτζι της Ιαπωνίας, με 19 γύρους!
- Οι περισσότερες φορές που βγήκε στην πίστα το αυτοκίνητο ασφαλείας ήταν το 2011 στον Καναδά, με πέντε περιόδους (4, 4, 15, 4 και 3 γύροι αντίστοιχα).