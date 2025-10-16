To πρώτο safety car της Mercedes-AMG στη Formula 1 έκανε ντεμπούτο στο Grand Prix Γαλλίας το 1996.

Το πόσο έχει αλλάξει τις τελευταίες δεκαετίες ο μηχανοκίνητος αθλητισμός αποτυπώνεται και στην εξέλιξη του αυτοκινήτου ασφαλείας της Formula 1. Η Mercedes-AMG θα γιορτάσει στο προσεχές Grand Prix ΗΠΑ στο Όστιν του Τέξας τη συμπλήρωση 500 αγώνων με δικό της safety car.

⏳ From France 1996 to Austin 2025 ⏳



Celebrating 500 Grands Prix for the @MercedesAMG Safety Car this weekend 🎉 October 16, 2025

Η αντίθεση είναι τρομακτική: η Mercedes-Benz C 36 AMG, που παρουσιάστηκε στο γαλλικό Grand Prix του 1996, μοιάζει πλέον με ταξί επαρχιακής πόλης δίπλα στη θηριώδη Mercedes-AMG GT Black Series!

Τα τρελά ρεκόρ του αυτοκινήτου ασφαλείας