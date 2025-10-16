BMW M Festival και τι σημαίνει να έχεις από κάτω σου 200+ άλογα (vid)

Υπάρχουν μέρες που οδηγούμε και δοκιμάζουμε. Μερικές εξ αυτών, σπάνιες δυστυχώς, είναι μέρες M Festival και διασκεδάζουμε.

Η πρόσκληση ήταν απλή και λιτή, ελάτε στην πίστα των Μεγάρων να οδηγήσετε BMW M 1000 R και Μ 1000 ΧR. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα απάντησα ναι. Δεν νοείται συντάκτης μοτοσικλέτας να αρνηθεί αυτή την πρόσκληση-πρόκληση, κάτι τέτοια είναι που περιμένουμε για να βγούμε από τη ρουτίνα της καθημερινότητας, γιατί μόνο κάτι τέτοιες μέρες μπορούμε και δοκιμάζουμε υπερμοτοσικλέτες άπειρων ίππων στο ασφαλές περιβάλλον μίας πίστας, ας είναι και των Μεγάρων. Ειδικά όταν πλοηγός στους γύρους μέσα στην πίστα είναι ο φοβερός και τρομερός Βασίλης Μπούδρος, κατακτητής του ράλι Ντακάρ και πρεσβευτής της BMW Motorrad στη χώρα μας.

H μέρα ξεκίνησε με την ομιλία του κ. Γιάννη Δουλγερίδη, υπεύθυνου της BMW Motorrad στην Ελλάδα, στην οποία αναφέρθηκε (και) για την εμπορική πορεία των M μοντέλων στη χώρα μας, που σίγουρα κρίνεται επιτυχημένη αν αναλογιστούμε ότι το M 1000 XR είναι στην τρίτη θέση της λίστας των πωλήσων μοτοσικλετών της εταιρείας γενικά. Αναφέρθηκε επίσης στα τεχνικά χαρακτηριστικά των μοτοσικλετών που θα οδηγούσαμε στη συνέχεια, δηλαδή του αναβαθμισμένου για το 2025 streetfighter M 1000 R και του γνωστού μας από το 2024 crossover M 1000 XR. Αυτό το τελευταίο ήταν διαθέσιμο και με το εξοπλιστικό πακέτο Μ Competition, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων και ανθρακονημάτινες ζάντες! Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Βασίλης Μπούδρος, που αναφέρθηκε στη διαδικασία της οδήγησης και τους κανόνες ασφαλείας μέσα στην πίστα.

Εδώ το καλό το πράγμα

Ο άνεμος λυσσομανούσε εκείνη τη μέρα αλλά το Μ 1000 R που διάλεξα να ξεκινήσω δεν καταλάβαινε τίποτα. Οι 210 ίπποι, η λεπτή σιλουέτα, η ελάχιστη αεροδυναμική αντίσταση, όλα μαζί συνηγόρησαν για να διασκεδάσω με την ψυχή μου πάνω σε μια μοτοσικλέτα που στο οδηγικό πρόγραμμα Race ήταν απλά απολαυστική. Η ευθεία τελείωνε πριν το καταλάβω, φρενάριζα κάνοντας χρήση μόνο του μπροστινού φρένου και έστριβα στην κλειστή δεξιά με μοναδική ακρίβεια και σταθερότητα. Κάθε άνοιγμα του γκαζιού κατάπινε μερικές δεκάδες μέτρα μπροστά μου, κάθε στροφή γινόταν μικρή ευθεία, τα ηλεκτρονικά συστήματα ρυθμισμένα σε ελάχιστη παρεμβατικότητα μου επέτρεπαν την υπερβολή ανά πάσα στιγμή. Ο πλοηγός μας μπήκε στο πνεύμα και οδηγούσε ιδιαίτερα γρήγορα, αφήνοντας τους τρεις -κάθε φορά- δοκιμαστές να δοκιμάζονται με τα δικά τους όρια. Τα δικά μου τελείωναν πολύ πριν από αυτά της μοτοσικλέτας και έτσι αφέθηκα να απολαμβάνω τις αρετές ενός πραγματικού όπλου.

Αμέσως μετά βρέθηκα στη σέλα του -και καλά- διπλής χρήσης Μ 1000 XR, πάνω στην οποία αισθάνθηκα ιδιαίτερα οικεία από την πρώτη στιγμή. Στο πρόγραμμα Race κι αυτό, μου προσέφερε μοναδικές στιγμές, όντας σταθερό σαν βράχος και με 201 ίππους πρόθυμους να σε κάνουν να καρδιοχτυπάς από έκσταση στο άνοιγμα του γκαζιού. Ούτε αυτό επηρεάστηκε από το δυνατό αέρα που επικρατούσε στην ατμόσφαιρα, ευθύβολο σαν σφαίρα και σταθερό όσο δεν πάει άλλο, υπάκουο σε κάθε εντολή του αναβάτη και απολαυστικό από άκρη σε άκρη. Τέλος, οδήγησα και την έκδοση με τις ζάντες από ίνες άθρακα και εκτίμησα την όχι και τόσο ανεπαίθητη προσφορά τους στις στροφές και στις εναλλαγές κατεύθυνσης. Μικρή η διαφορά στο βάρος, σημαντική όμως στη λεπτομέρεια που ψάχνει ένας αναβάτης που επιζητά ακραία συμπεριφορά από τη μοτοσικλέτα του.

Στο τέλος της μέρας όλοι οι συντάκτες ειδικού τύπου που οδήγησαν ήταν χαμογελαστοί, η εκδήλωση της BMW Motorrad ήταν αρκετή για να μας κάνει να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε οδήγηση πάνω σε τρεις εξαιρετικές μοτοσικλέτες. Τι άλλο να πω εκτός από ένα ..και του χρόνου με το καλό!

BMW M 1000 R 2025

Οι βασικές αλλαγές σε σχέση με την έκδοση του 2024 περιλαμβάνουν την πιστοποίηση Euro 5+ και την προσθήκη του M short-stroke throttle (γκαζιέρα κοντής διαδρομής) για μικρότερες γωνίες περιστροφής στο γκριπ. Παράλληλα, το streetfighter των 210Hp έχει ανανεωθεί με πιο δυναμικά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά, με νέο προβολέα LED dual-flow προερχόμενο από τα μοντέλα RR και το λογότυπο Μ στην εισαγωγή αέρα ανάμεσα στους προβολείς. Το νέο M R διατίθεται ως βασική έκδοση σε χρωματισμό Lightwhite uni/M Motorsport και στο νέο White Aluminium metallic matt.

Στην έκδοση εξοπλισμού M Competition, αυτό το χρώμα διατίθεται επίσης μαζί με την επιλογή Blackstorm metallic/M Motorsport. Σε όλες τις χρωματικές εκδοχές το πίσω πλαίσιο και το ψαλίδι είναι βαμμένα σε Platinum Grey metallic. Τα winglets φέρουν μαύρο φινίρισμα ενώ τα καλύμματα για το συμπλέκτη και το δυναμό είναι επίσης βαμμένα σε μαύρο χρώμα. Το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης DTC έχει επίσης αναθεωρηθεί. Η στρατηγική ελέγχου προέρχεται από τα μοντέλα RR και, σε συνδυασμό με το M short-stroke throttle, επιφέρει αξιοσημείωτη βελτίωση, ειδικά στη λειτουργία Race mode για τα track days. Μία εκτεταμένη γκάμα γνήσιων αξεσουάρ BMW Motorrad και ειδικού εξοπλισμού ολοκληρώνει την αναβάθμιση.

BMW M 1000 XR 2024-2025

Η μοτοσικλέτα είναι μοντέλο 2024 και δεν άλλαξε για το 2025 πέραν της προσθήκης του αποκλειστικού χρωματισμού Metallic Mat Aurelius Green, που είναι διαθέσιμος με το πακέτο εξοπλισμού M Competition. Να σας θυμίσουμε εδώ πως το μοντέλο είναι το τρίτο κατά σειρά της σειράς Μ, έχουν προηγηθεί τα ακραία M 1000 RR και M 1000 R. Η μοτοσικλέτα χρησιμοποιεί τον κινητήρα Shiftcam των 998 κ.εκ. ο οποίος αποδίδει 201 ίππους και 113 Nm ροπής. Συνοδεύεται από τα πλέον εξελιγμένα ηλεκτρονικά βοηθήματα με τις επιλογές Race Pro 1-3 να έχουν προστεθεί.

Εντυπωσιακά είναι τα αεροδυναμικά βοηθήματα, τα οποία χάρη στο σχεδιασμό των M winglets κάνουν τη μοτοσικλέτα να παράγει 12 κιλά κάθετης δύναμης σε ταχύτητα 220 χλμ./ώρα. Οι αναρτήσεις είναι πολύ ποιοτικές και περιλαμβάνουν το ενεργητικό σύστημα Dynamic Damping Control, ενώ τα φρένα έρχονται απευθείας από τη BMW M. Φυσικά η BMW Motorrad έχει δημιουργήσει και το πακέτο M Competition με τις carbon ζάντες.

