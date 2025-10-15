Ένας οδηγός -που δεν κατονομάζεται- κατηγορείται για βιασμό νοσηλεύτριας στην έπαυλη του Σουμάχερ στην Ελβετία.

Μια υπόθεση που συγκλονίζει το περιβάλλον της Formula 1 βρίσκεται ενώπιον της δικαιοσύνης στην Ελβετία. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας 24heures.ch, ένας Αυστραλός οδηγός αγώνων κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση σε νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στην κατοικία της οικογένειας Σουμάχερ στο Γκλαντ, στις όχθες της λίμνης Λεμάν.

Το φερόμενο περιστατικό συνέβη στα τέλη του 2019, όταν ο κατηγορούμενος, που ήταν φίλος του Μικ Σουμάχερ, φιλοξενούνταν στο σπίτι της οικογένειας. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η γυναίκα, μέλος του ιατρικού προσωπικού που παρείχε φροντίδα στον Μίκαελ Σουμάχερ, φέρεται να δέχθηκε σεξουαλική επίθεση ύστερα από βραδινή συνάθροιση στο χώρο του σπιτιού.

Το σπίτι της οικογένειας Σουμάχερ στην Ελβετία

Η καταγγελία υποβλήθηκε δύο χρόνια αργότερα, τον Ιανουάριο του 2022, ενώ η εισαγγελία του καντονιού Βο απήγγειλε κατηγορίες για βιασμό. Ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε συναινετική επαφή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, κανένα μέλος της οικογένειας Σουμάχερ δεν ήταν παρόν τη στιγμή του περιστατικού, ούτε έχει κληθεί να καταθέσει. Το μόνο στοιχείο που συνδέει την υπόθεση με τη διάσημη οικογένεια είναι το γεγονός ότι η πράξη φέρεται να έγινε εντός της ιδιοκτησίας τους.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος έχει πλέον απομακρυνθεί από τους αγώνες λόγω υπόθεσης ντόπινγκ, είχε μεταβεί πέρυσι στην Ελβετία για ανάκριση, αλλά δεν έχει εμφανιστεί πρόσφατα, με αποτέλεσμα η δίκη που είχε προγραμματιστεί για αυτή την εβδομάδα να ενδέχεται να αναβληθεί. Οι δικηγόροι και των δύο πλευρών αρνήθηκαν να κάνουν δηλώσεις, ενώ η οικογένεια Σουμάχερ δεν έχει σχολιάσει δημόσια το θέμα.