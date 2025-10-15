smart: Νέο πρόγραμμα «smart bonus» με όφελος έως 5.000 ευρώ

Η smart Ελλάς ανακοινώνει ειδική προωθητική ενέργεια για τα smart #1, #3 και #5, προσφέροντας σημαντικά οικονομικά οφέλη και χρηματοδότηση με επιτόκιο 3,9%.

Η smart Ελλάς, σε συνεργασία με τη Star Automotive Ελλάς, παρουσιάζει το νέο πρόγραμμα «smart bonus», προσφέροντας επιπλέον όφελος έως 5.000 ευρώ για νέες παραγγελίες των ηλεκτρικών smart #1 και smart #3, πέραν της κρατικής επιδότησης του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης όφελος 3.000 ευρώ για το νεότερο μέλος της οικογένειας, το smart #5, το πρώτο μεσαίο SUV της μάρκας. Η ενέργεια ισχύει για νέες παραγγελίες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και συνοδεύεται από το πρόγραμμα χρηματοδότησης be_smart, με προνομιακό ονομαστικό επιτόκιο 3,9%.

Τα smart #1 και smart #3 αποτελούν τις premium προτάσεις της εταιρείας στην κατηγορία των ηλεκτρικών SUV, με σχεδίαση που συνδυάζει μοντέρνο στιλ και πρακτικότητα, ενώ το smart #5 εισάγει τη μάρκα σε μια νέα κατηγορία, με μεγαλύτερες διαστάσεις, τεχνολογία 800 Volt για ταχύτερη φόρτιση και αυξημένη αυτονομία.

Η ενέργεια «smart bonus» καθιστά την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή, προσφέροντας τη δυνατότητα στους υποψήφιους αγοραστές να αποκτήσουν ένα ηλεκτρικό μοντέλο της smart με σημαντικό οικονομικό πλεονέκτημα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τους επίσημους εμπορικούς αντιπροσώπους της μάρκας στην Αθήνα (Λάμδα Star Α.Ε. και Α. Ισμαήλος Α.Ε.) για περισσότερες πληροφορίες και δοκιμή των μοντέλων.