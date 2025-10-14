Η εφαρμογή των «papaya rules» δεν πρόκειται να σταματήσει στη βρετανική ομάδα παρά την απειλή του Μαξ Φερστάπεν.

Χάρη στην 3η και την 4η θέση των Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι στο Grand Prix Σιγκαπούρης, η McLaren κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα κατασκευαστών του 2025 στη Formula 1. Μάλιστα το κατάφερε με έξι αγωνιστικά Σαββατοκύριακα να απομένουν για να τελειώσει η σεζόν.

Η επιτυχία αυτή προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με το αν η ομάδα του Ουόκινγκ θα αλλάξει προσέγγιση και θα στηρίξει έναν εκ των Λάντο Νόρις ή Όσκαρ Πιάστρι στη μάχη για το πρωτάθλημα οδηγών.

Τα «papaya rules» παραμένουν ως έχουν

Παρά την κατάκτηση του τίτλου στους κατασκευαστές, η McLaren παραμένει πιστή στη φιλοσοφία της: κανένας οδηγός δεν έχει προτεραιότητα. Οι δύο teammates συνεχίζουν να αγωνίζονται ελεύθερα υπό τους «papaya rules», με μοναδικό όρο να διατηρούν τις μεταξύ τους μάχες καθαρές και εντός ορίων.

Σε ερώτηση για το αν η McLaren θα επιλέξει πλέον να στηρίξει έναν οδηγό, ο CEO της, Ζακ Μπράουν, ήταν ξεκάθαρος: η στρατηγική της βρετανικής ομάδας δεν αλλάζει, παρά την κατάκτηση του τίτλου κατασκευαστών και την απειλή του Μαξ Φερστάπεν.

«Θα θέλαμε το πρωτάθλημα να παιχτεί αποκλειστικά ανάμεσα στους δύο οδηγούς μας, αλλά ο Max είναι ακόμη μέσα στο παιχνίδι. Το σημαντικό είναι ότι η ομάδα παραμένει συγκεντρωμένη και ταπεινή. Δεν αλλάζουμε προσέγγιση επειδή πήραμε το πρωτάθλημα κατασκευαστών, θα συνεχίσουμε να προσεγγίζουμε κάθε αγώνα όπως κάναμε μέχρι τώρα».

Ο Αμερικανός πρόσθεσε: «Ο στόχος μας είναι να κερδίζουμε αγώνες και πρωταθλήματα. Και δεν θα μπορούσαμε να έχουμε μεγαλύτερη δίψα για αυτό».

Η μάχη των οδηγών της McLaren συνεχίζεται στο Τέξας

Με το πρωτάθλημα να μπαίνει στα τελευταία του στάδιο, ο Όσκαρ Πιάστρι προηγείται στη βαθμολογία με 336 βαθμούς, διατηρώντας προβάδισμα 22 βαθμών από τον Λάντο Νόρις. Ο Μαξ Φερστάπεν ακολουθεί τρίτος με 273 βαθμούς, δηλαδή 41 πίσω από τον Νόρις και 63 πίσω από τον Αυστραλό.

Η McLaren φαίνεται αποφασισμένη να διατηρήσει την εσωτερική ισορροπία, επιτρέποντας στους οδηγούς της να συνεχίσουν τη μάχη για τον τίτλο πάντα υπό τους κανόνες που έχουν τεθεί ανάμεσά τους.

Στο νέο επεισόδιο του gmotion podcast, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το GP Σιγκαπούρης και για τις νέες ισορροπίες που διαμορφώνει, κυρίως μέσα στη McLaren