Το Vitara του 2025 κρατά τον γνώριμο χαρακτήρα που το έκανε τόσο δημοφιλές και βελτιώνεται εκεί που πρέπει.

Το Suzuki Vitara είναι ένα από τα ελάχιστα αυτοκίνητα που κατάφεραν να διατηρήσουν την ταυτότητά τους μέσα σε τέσσερις δεκαετίες συνεχών αλλαγών. Από τότε που παρουσιάστηκε το 1988, το όνομα Vitara ταυτίστηκε με τη σκληροτράχηλη απλότητα, την αξιοπιστία και τη δυνατότητα να κινείται με την ίδια ευκολία στην πόλη, στο βουνό ή στο νησί. Δεν χρειάστηκε ποτέ να φωνάξει για να ξεχωρίσει — το έκανε με συνέπεια και με εκείνη τη χαρακτηριστική «αλήθεια» που σπανίζει στη σημερινή εποχή των υπερβολών.

Στην έκδοση του 2025, το Vitara δεν αλλάζει ριζικά. Κρατά τη γνώριμη εικόνα και τον γνώριμο χαρακτήρα του, αλλά προχωρά σε μια ουσιαστική ανανέωση εκεί που πραγματικά έχει σημασία: στο μηχανικό του υπόβαθρο. Ο νέος 1.4 Boosterjet Hybrid 48V κινητήρας έρχεται να αντικαταστήσει τον προηγούμενο, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και την πολιτισμένη λειτουργία, χωρίς να αλλοιώνει τον χαρακτήρα ενός SUV που πάντα βασιζόταν στη μηχανική του ουσία, όχι στα φώτα και τις οθόνες. Το αποτέλεσμα είναι ένα αυτοκίνητο που δείχνει πιο ώριμο, πιο ήσυχο και πιο ικανό από ποτέ να σταθεί στο σήμερα, χωρίς να αποκοπεί από τις αξίες που το έκαναν επιτυχημένο. Σε έναν κόσμο όπου τα περισσότερα SUV προσπαθούν να πείσουν ότι είναι κάτι άλλο, το Vitara εξακολουθεί να είναι απλώς… το Vitara - και αυτό από μόνο του είναι κομμάτι της γοητείας του.

Διαχρονικά γνώριμο

Εξωτερικά, οι αλλαγές είναι ελάχιστες και αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Το Vitara εξακολουθεί να δείχνει «τίμιο», χωρίς περιττές ακρότητες ή ψευδοπολυτελή στολίδια. Η μάσκα, τα LED φώτα και τα φωτιστικά σώματα διατηρούν μια «συγκρατημένη» σχεδιαστικά, αλλά σύγχρονη εικόνα. Το Vitara ποτέ δεν κυνηγούσε το εντυπωσιακό - και αυτό είναι μέρος της γοητείας του.

Οι διαστάσεις (4,17 μ. μήκος, 1,77 μ. πλάτος, 1,61 μ. ύψος) το κρατούν στο όριο του compact SUV, με καλή ορατότητα και πρακτικότητα στην πόλη. Το ύψος από το έδαφος, σε συνδυασμό με την τετρακίνηση AllGrip, το καθιστά ικανό και για πιο απαιτητικές διαδρομές, χωρίς να θυμίζει καθαρόαιμο off-roader.

Λιτότητα με λειτουργικότητα

Μπαίνοντας μέσα, καταλαβαίνεις αμέσως ότι η Suzuki δεν ακολούθησε τη λογική του «λιγότερο πρακτικού, αλλά πιο εντυπωσιακού» εσωτερικού. Το ταμπλό είναι γνώριμο, με μεγάλα πλήκτρα, εργονομική διάταξη και καλή ορατότητα. Τα πλαστικά είναι σκληρά, αλλά ποιοτικά, με προσεγμένο φινίρισμα και μηδενικούς τριγμούς. Η θέση οδήγησης είναι ιδανική για το ύψος και την ορατότητα που ζητά ένα SUV, ενώ η ρύθμιση του καθίσματος και του τιμονιού επιτρέπει να βρεις εύκολα μια φυσική στάση σώματος. Ο πίνακας οργάνων παραμένει απλός, αλλά εμπλουτίζεται με ψηφιακές ενδείξεις για την ενέργεια του ήπιου υβριδικού συστήματος.

Η οθόνη αφής των 9 ιντσών είναι η καλύτερη που είχε ποτέ Vitara, και παρότι το λογισμικό δείχνει κάπως ξεπερασμένο, υπάρχει ασύρματο Android Auto και Apple CarPlay. Ο χώρος αποσκευών των 362 λίτρων επαρκεί για τις καθημερινές ανάγκες μιας οικογένειας, ενώ με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα, ο χώρος φτάνει τα 710 λίτρα, διατηρώντας επίπεδο δάπεδο.

Νέος κινητήρας 1.4 Boosterjet Hybrid 48V

Εδώ βρίσκεται η ουσία του μοντέλου του 2025. Ο τετρακύλινδρος 1.4 Boosterjet έχει επανασχεδιαστεί για να συνεργάζεται με ένα ήπιο υβριδικό σύστημα 48V, το οποίο προσφέρει επιπλέον ροπή χαμηλά, καλύτερη απόκριση και χαμηλότερη κατανάλωση. Αποδίδει 110 ίππους και 235 Nm ροπής διαθέσιμα από μόλις 2.000 σ.α.λ., σε συνδυασμό με αυτόματο κιβώτιο έξι σχέσεων.

Το ηλεκτρικό μοτέρ δεν κινεί μόνο του το αυτοκίνητο, αλλά βοηθά τον κινητήρα στις εκκινήσεις και στις επιταχύνσεις, μειώνοντας την αίσθηση καθυστέρησης του turbo και συμβάλλοντας σε πιο ομαλή λειτουργία. Η μετάβαση ανάμεσα σε ηλεκτρική υποβοήθηση και θερμικό κινητήρα είναι αδιόρατη, κάτι που κάνει την οδήγηση πιο άνετη, ειδικά στην πόλη.

Στην πράξη, το Vitara κινείται σχετικά ζωηρά και με αρκετή ελαστικότητα, δείχνοντας τελικά καλύτερο πρόσωπο από αυτό για το οποίο σε προϊδεάζουν η χαμηλή ιπποδύναμη και το βάρος των 1.300 κιλών. Η απόκριση στο γκάζι είναι άμεση, και το αυτόματο κιβώτιο συνεργάζεται αρμονικά, με ήπιες αλλαγές σχέσεων. Μόνο σε απότομες επιταχύνσεις δείχνει έναν δευτερόλεπτο καθυστέρησης πριν κατεβάσει σχέση, αλλά παραμένει προβλέψιμο.

Το DNA του Vitara ζει και βασιλεύει

Εκεί που το Vitara ξεχωρίζει, είναι στην οδική του συμπεριφορά. Παραμένει από τα πιο «τίμια» SUV στην κατηγορία του: ούτε υπερβολικά σφιχτό, ούτε μαλακό. Η ανάρτηση απορροφά αποτελεσματικά τις ανωμαλίες, χωρίς να ταλαιπωρεί τους επιβάτες, ενώ το τιμόνι είναι ελαφρύ στην πόλη και ακριβές στον ανοιχτό δρόμο.

Η τετρακίνηση AllGrip συνεχίζει να αποτελεί σήμα κατατεθέν. Διαθέτει τέσσερα προγράμματα λειτουργίας (Auto, Sport, Snow και Lock), με ηλεκτρονική κατανομή ροπής ανάλογα με την επιφάνεια. Στο Auto, το Vitara λειτουργεί ως προσθιοκίνητο για οικονομία, ενώ σε γλιστερές συνθήκες, η μετάδοση παρεμβαίνει ακαριαία, κατανέμοντας τη ροπή στους πίσω τροχούς.

Στο πρόγραμμα Sport, η ροπή μεταφέρεται πιο επιθετικά, βελτιώνοντας τη συμπεριφορά σε επαρχιακούς δρόμους, ενώ το Snow διαχειρίζεται προσεκτικά τη δύναμη, αποτρέποντας το σπινάρισμα. Το Lock είναι η «έσχατη λύση» για πραγματικά δύσβατα τερέν — ένα χαρακτηριστικό που δείχνει πως, παρά τη στροφή προς την άνεση, το Vitara παραμένει αληθινό Suzuki.

Η αίσθηση πίσω από το τιμόνι είναι ειλικρινής. Δεν προσπαθεί να σε εντυπωσιάσει, αλλά σε κερδίζει με τη σταθερότητα, τη σιγουριά και την προβλεψιμότητά του. Είναι το είδος του αυτοκινήτου που μπορείς να εμπιστευτείς, είτε ταξιδεύεις στην εθνική είτε ανεβαίνεις στο χωματόδρομο ενός ορεινού χωριού.

Κατανάλωση, άνεση και ασφάλεια

Η Suzuki ανακοινώνει μέση κατανάλωση 5,8–5,9 λίτρων/100 χλμ., και στην πράξη οι τιμές αυτές είναι ρεαλιστικές. Σε αστική χρήση το Vitara κινείται γύρω στα 6,5 λίτρα, ενώ σε ταξίδι μπορεί να πέσει ακόμη και κάτω από 5,5. Η τετρακίνηση αυξάνει ελαφρώς την κατανάλωση, αλλά προσθέτει σημαντικά στην ασφάλεια και στην αίσθηση ελέγχου.

Στην καθημερινότητα, το Vitara είναι ευκολοδήγητο, με εξαιρετική ορατότητα και σωστή θέση οδήγησης. Η ηχομόνωση έχει βελτιωθεί, ενώ οι επιβάτες απολαμβάνουν καλή άνεση σε μεγάλες αποστάσεις. Το σύστημα ADAS περιλαμβάνει adaptive cruise control, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, αυτόματο φρενάρισμα, ανίχνευση τυφλού σημείου και ειδοποίηση κυκλοφορίας πίσω. Όλα λειτουργούν με φυσικό τρόπο, χωρίς υπερβολικές παρεμβάσεις.

Συνέπεια

Το Suzuki Vitara Hybrid 48V AllGrip του 2025 είναι η επιτομή της λογικής εξέλιξης. Δεν αλλάζει για να προκαλέσει εντύπωση - αλλά για να παραμείνει επίκαιρο. Ο νέος κινητήρας 1.4 Boosterjet με το ήπιο υβριδικό σύστημα κάνει τη διαφορά σε αποδοτικότητα και σε πολιτισμένη λειτουργία, η τετρακίνηση AllGrip συνεχίζει να είναι υπόδειγμα ισορροπίας, και η συνολική αίσθηση εμπιστοσύνης θυμίζει γιατί το Vitara παραμένει σημείο αναφοράς εδώ και δεκαετίες.

Ασφαλώς και υπάρχουν αδυναμίες: το εσωτερικό δείχνει πια ξεπερασμένο σε σχεδίαση και το αυτόματο κιβώτιο δεν έχει τη σβελτάδα σύγχρονων συστημάτων. Όμως τα θετικά υπερτερούν κατά πολύ. Το Vitara παραμένει ένα SUV που στηρίζεται στην ουσία και όχι στην εικόνα - ένα αυτοκίνητο που δεν υπόσχεται τα πάντα, αλλά τηρεί όσα λέει. Η τιμή του ξεκινά από 20.580 ευρώ, για την «βασική» δικίνητη έκδοση GL με χειροκίνητο κιβώτιο, ενώ η έκδοση GLX της δοκιμής μας με την τετρακίνηση και το αυτόματο κιβώτιο (και την ηλιοροφή) κοστίζει 31.280 ευρώ.

