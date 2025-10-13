Νέο πλήγμα στις τάξεις της αυστριακής ομάδας της Formula 1, καθώς χάνει έναν εκ των πιο στενών συνεργατών του Ολλανδού παγκόσμιου πρωταθλητή.

Η Audi συνεχίζει να ενισχύει το δυναμικό της ενόψει της εισόδου της στη Formula 1 το 2026. Η γερμανική ομάδα εξασφάλισε ακόμη μια ηχηρή μεταγραφή, αυτή τη φορά, τον επικεφαλής μηχανικό του Μαξ Φερστάπεν στη Red Bull Racing, Ματ Κάλερ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κάλερ θα ενταχθεί επίσημα στην Audi στο τέλος του 2025, κλείνοντας έτσι ένα πολυετές κεφάλαιο στη Red Bull και σηματοδοτώντας μια ακόμη σημαντική προσθήκη στο γερμανικό project. Η κίνηση αυτή είναι κομβικό βήμα για την Audi, που έχει επιδοθεί σε ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα επιστράτευσης κορυφαίων μηχανικών, προσελκύοντας πρόσωπα-κλειδιά από διάφορες ομάδες του grid.

Από την Carlin στη δόξα της Red Bull

Ο Ματ Κάλερ εντάχθηκε στη Red Bull το 2015, μετά από μια επιτυχημένη πορεία στην ομάδα Rodin Carlin. Ξεκίνησε ως βοηθός μηχανικός και σταδιακά ανέβηκε στην ιεραρχία, μέχρι να αναλάβει τον ρόλο του επικεφαλής μηχανικού το 2022, ακριβώς τη χρονιά που ξεκίνησε η κυριαρχία του Verstappen.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Κάλερ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αψεγάδιαστη λειτουργία του γκαράζ και στην αγωνιστική προετοιμασία της Red Bull, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην τεράστια επιτυχία των τελευταίων ετών. Η ακρίβεια, η οργάνωση και η συνέπεια του έχουν γίνει σημείο αναφοράς στο paddock.

Αν και ο ακριβής ρόλος του στην Audi δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη, πληροφορίες αναφέρουν πως θα αναλάβει ανώτερη θέση, με ευθύνη για το μηχανικό και επιχειρησιακό κομμάτι της ομάδας.

Η Audi θέλει να φτιάξει superteam

Η μεταγραφή του Κάλερ ακολουθεί μια σειρά από μεγάλες προσθήκες στο στρατόπεδο της Audi. Οι πρώην μηχανικοί της Ferrari, Βολφ Ζίμερμαν και Λαρς Σμιτ, έχουν ήδη ενταχθεί στο project, ενώ η ομάδα καθοδηγείται από τον Ματία Μπινότο, πρώην επικεφαλής της Scuderia Ferrari, ο οποίος πλέον κατέχει τη θέση του Chief Operating & Technical Officer.

Το νέο τεχνικό επιτελείο σχηματίζει μια ισχυρή βάση για το ντεμπούτο της Audi στη Formula 1, με στόχο η ομάδα να μην εμφανιστεί ως «νεοφώτιστη», αλλά ως άμεσος διεκδικητής βάθρων.

