Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 μπορεί να μην πρωταγωνιστεί στις κορυφαίες θέσεις του grid, όμως συνεχίζει να σπάει ρεκόρ.

Ο Λιούις Χάμιλτον συνεχίζει να γράφει ιστορία στη Formula 1. Με τον ταχύτερο γύρο που σημείωσε στο Grand Prix Σιγκαπούρης, ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής έφτασε τις 16 συνεχόμενες σεζόν στις οποίες έχει καταγράψει τουλάχιστον έναν ταχύτερο γύρο. Αυτή η επίδοση που πλέον ξεπερνά εκείνη του Μίκαελ Σουμάχερ.

Ο Γερμανός θρύλος κρατούσε το ρεκόρ από το 1992 έως το 2006, έχοντας σημειώσει ταχύτερο γύρο σε κάθε χρονιά της πρώτης του καριέρας στη Formula 1. Ο Χάμιλτον, που έκανε το ντεμπούτο του το 2007 με τη McLaren, χρειάστηκε μόλις δύο χρόνια για να ξεκινήσει το δικό του κρεσέντο.

Από τη McLaren στα χρόνια της κυριαρχίας με τη Mercedes

Στα πρώτα του δύο χρονιά, ο Χάμιλτον εντυπωσίασε με 9 νίκες και 13 pole positions, κατακτώντας το πρωτάθλημα το 2008. Το 2009 ήταν μια δύσκολη σεζόν για τη McLaren, χωρίς ταχύτερο γύρο, όμως από το 2010 και μετά, ο Βρετανός δεν έχει λείψει ποτέ από τη σχετική λίστα.

Το 2010 σημείωσε πέντε ταχύτερους γύρους, όσους και ο Φερνάντο Αλόνσο. Ακολούθησαν τρεις το 2011, ένας το 2012, κι άλλος ένας το 2013 – τη χρονιά που πήρε μεταγραφή στη Mercedes, σε μια εποχή που η ομάδα ακόμα «χτιζόταν».

Από το 2014 και την έναρξη της υβριδικής εποχής, ξεκίνησε η πλήρης κυριαρχία του Χάμιλτον. Εκείνη τη χρονιά πέτυχε επτά ταχύτερους γύρους σε Μαλαισία, Βρετανία, Ιταλία, Ιαπωνία και άλλες πίστες, ενώ το 2015 έφτασε τους οκτώ, την πιο παραγωγική του χρονιά στον συγκεκριμένο τομέα.

Ρεκόρ, μάχες και συνέπεια

Παρά τις εναλλαγές στη δυναμική των ομάδων, ο Χάμιλτον δεν έχασε ποτέ τη συνέπειά του. Το 2017 σημείωσε επτά ταχύτερους γύρους, με τους περισσότερους να προέρχονται από μάχες με Ferrari και Red Bull, ενώ το 2019 εκμεταλλεύτηκε την επιστροφή του έξτρα βαθμού για τον ταχύτερο γύρο, καταγράφοντας έξι εκείνη τη χρονιά.

Το 2020, μέσα στη χαοτική σεζόν της πανδημίας, ο Βρετανός πέτυχε ακόμη έξι. Το 2021, σημείωσε επίσης έξι, παρά το γεγονός ότι σε μερικούς αγώνες οι αντίπαλοί του «έκλεψαν» τον βαθμό κάνοντας εσκεμμένα pit-stops στο τέλος του αγώνα.

Στις πιο πρόσφατες σεζόν, με τη Mercedes να μην κυριαρχεί όπως άλλοτε, ο Χάμιλτον εξακολουθεί να παραμένει σταθερός. Το 2022 είχε δύο ταχύτερους γύρους, το 2023 τέσσερις (μεταξύ αυτών σε Μονακό και Μεξικό), ενώ το 2024 πρόσθεσε ακόμη δύο σε Μονακό και Καναδά.

Το 2025, η επίδοση που σημείωσε στη Σιγκαπούρη με χρόνο 1:33.808 –0,765s ταχύτερος από τον δεύτερο Πιέρ Γκασλί– του χάρισε τη συνέχεια 16 ετών, ένα επίτευγμα που ούτε ο Σουμάχερ δεν είχε πετύχει.

