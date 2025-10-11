VOGE DS800X Rally: Παράταση στην τιμή γνωριμίας (vid)

Η νέα Rally Adventure πρόταση της Voge ήρθε στην Ελλάδα και η επιτυχία της στον εμπορικό στίβο ήταν άμεση, καθόσον οι δύο πρώτες παρτίδες εξαντλήθηκαν εν ριπή οφθαλμού.

Με τιμή προ-παραγγελίας στα μόλις 8.295€, με όσα έγραψαν τα ΜΜΕ μετά την πανελλήνια δημοσιογραφική παρουσίαση του Voge DS800X Rally και με την εμπειρία που απέκτησαν οδηγώντας το εκατοντάδες υποψήφιοι πελάτες στην εκδήλωση/παρουσίαση της εταιρείας στο Λαύριο, ήταν λογικό η ζήτησή του και ο ρυθμός των προ-κρατήσεων να αυξηθούν ακόμα περισσότερο.

Με βάση αυτά τα γεγονότα, η αντιπροσωπεία Mototrend SA μόλις ανακοίνωσε την παράταση στην τιμή προσφοράς σε περίπτωση προ-παραγγελίας για τα πρώτα 100 οχήματα που θα διατεθούν από σήμερα. H εν λόγω παράταση ισχύει έως τις 31/12/2025 και θα λήξει νωρίτερα μόλις συμπληρωθούν οι παραγγελίες των 100 τεμαχίων.

Το νέο DS800X Rally είναι κατασκευασμένο από λευκή κόλλα χαρτί και χαρακτηρίζεται από έναν τελείως καινούργιο δικύλινδρο εν σειρά κινητήρα 800 κ.εκ με απόδοση 95 ίππους! Είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο για σκληρή χρήση και διαθέτει εξοπλισμό που θα ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς αναβάτες. Ο παράγοντας value for money είναι αυτός που υπογράφει τη μεγάλη εμπορική επιτυχία του.

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος επικοινωνήστε με το δίκτυο συνεργατών Voge σε όλη την Ελλάδα.

Στάνταρ εξοπλισμός Voge DS800Χ Rally

Οδηγικά προγράμματα

Ακτινωτοί τροχοί (21″-18″) με ελαστικά χωρίς αεροθάλαμο

TCS σύστημα ελέγχου πρόσφυσης με δυνατότητα απενεργοποίησης

Aμορτισέρ τιμονιού (σταμπιλιζατέρ) ρυθμιζόμενο

TPMS σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών

Φωτιστικά FULL LED

Έγχρωμη Οθόνη TFT 7″ με πλήρεις ενδείξεις

Συνδεσιμότητα Blue Tooth

DASH CAM (κάμερα καταγραφής διαδρομών)

Υποβοηθούμενος συμπλέκτης περιορισμένης ολίσθησης

Ακτινικές τετραπίστονες δαγκάνες Nissin

ABS τελευταίας γενιάς, πλήρως ρυθμιζόμενο

KYB πλήρως ρυθμιζόμενo ανεστραμένο πιρούνι

ΚΥΒ πλήρως ρυθμιζόμενο μονό αμορτισέρ

Διαδρομές ανάρτησης 220mm μπροστά και 198mm πίσω

Έξτρα προβολείς ομίχλης LED

Ρυθμιζόμενες μανέτες

Προστατευτικές χούφτες

Ρυθμιζόμενος ανεμοθώρακας

θερμαινόμενη σέλα και γκριπ

Πρίζα παροχής ρεύματος και θύρα φόρτισης USB

Προστατευτική ποδιά κινητήρα αλουμινίου

Πλευρικά προστατευτικά κάγκελα και σχάρα

Ανοξείδωτη εξάτμιση

Πλάγιο & κεντρικό σταντ

Περισσότερες πληροφορίες για το νέο Voge DS800X Rally μπορείτε να δείτε εδώ.