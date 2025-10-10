Εντύπωση έχει προκαλέσει βίντεο κατά τη διάρκεια του Grand Prix Σιγκαπούρης, που δείχνει μηχανικό της γερμανικής ομάδας να παρακολουθεί ποδοσφαιρικό αγώνα στο κινητό του.

Μπορεί το πρόσφατο Grand Prix Σιγκαπούρης να μην διεκδίκησε δάφνες για τη συναρπαστική του εξέλιξη, όμως ένα μηχανικός της Mercedes-AMG F1 μάλλον το... παράκανε.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που τράβηξε με το κινητό του ένας θεατής πάνω από το pit box της γερμανικής ομάδας κατά τη διάρκεια του αγώνα, φαίνεται ένας μηχανικός της Mercedes να παρακολουθεί έναν ποδοσφαιρικό αγώνα στο κινητό του.

the mercedes mechanic watching football mid-race 😭😭😭 plssss pic.twitter.com/0sszMeZiWX — clara (@leclercsletters) October 5, 2025

Ποιος ήταν ο αγώνας αυτός; Η αναμέτρηση της Ίπσουιτς με τη Νόριτς για τη Championship της Αγγλίας. Για την ιστορία, οι γηπεδούχοι επικράτησαν με 3-1. Δεν μάθαμε πάντως αν ο συγκεκριμένος μηχανικός της Mercedes πανηγύρισε δύο φορές εκείνη την ημέρα, καθώς στη Σιγκαπούρη νίκησε ο Τζορτζ Ράσελ.