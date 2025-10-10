Το ASUS 125i είναι ξανά διαθέσιμο στην Ελλάδα (τιμή)

Το ASUS 125i είναι και πάλι στην Ελλάδα για να αλλάξει τον τρόπο που κινείστε στην πόλη.

Η αναμονή τελείωσε! Το νέο ASUS 125i έφτασε ξανά στην Ελλάδα και είναι ήδη διαθέσιμο προς πώληση. Πρόκειται για το παπί που συνδυάζει οικονομία, αξιοπιστία και είναι έτοιμο να γίνει ο απόλυτος σύμμαχός σας στις καθημερινές μετακινήσεις.

Ιδανικό για υπηρεσίες delivery, αλλά και για όλους όσους αναζητούν ένα όχημα με ελάχιστη συντήρηση, το ASUS 125i ξεχωρίζει χάρη στον κινητήρα 125cc Injection και τον πλήρη εξοπλισμό του.

Κύρια Χαρακτηριστικά:

• CBS σύστημα πέδησης

• LED φώτα & ψηφιακή οθόνη ενδείξεων

• Αναπαυτική εργονομική σέλα

• Υποδοχή για σχάρα ή βαλίτσα

• Εμπρός & πίσω δισκόφρενα τύπου μαργαρίτα

• Χυτές ζάντες, χρυσή αλυσίδα & γρανάζι για μοναδικό στυλ

• Διαθέσιμο σε Λευκό, Μαύρο & Γκρι

Με κατανάλωση κάτω από 2L/100km, βάρος μόλις 93kg και εγγύηση 2 έτη ή 12.000km, το ASUS 125i έρχεται να καλύψει κάθε ανάγκη μετακίνησης με τιμή στα 1.799 ευρώ. Διατίθεται και με χρηματοδοτικό πρόγραμμα: 30% προκαταβολή και έως 24 άτοκες δόσεις