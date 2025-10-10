Σαν Σήμερα: Τα αδέρφια Σουμάχερ έδωσαν παράσταση για τελευταία φορά στην F1 (vid)

Διαβάστε παρακάτω τα πιο σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα σαν σήμερα, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Γεγονότα από το μεγαλύτερο φάσμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού συμπεριλαμβάνονται και στο σημερινό μας ταξίδι στην ιστορία. Πριν από 49 χρόνια ο Τζέιμς Χάντ πήρε μια τεράστια νίκη στο Ουότκινς Γκλεν, ενώ σαν σήμερα, τα αδέρφια Σουμάχερ έκαναν το τελευταίο τους 1-2 στη Formula 1. Επιπλέον θα μάθουμε για την τελευταία νίκη του Βάλτερι Μπότας και μια μάχη ανάμεσα σε Σεμπάστιαν Φέτελ και Μαρκ Ουέμπερ. Στο MotoGP θα μάθουμε για τη μέσα που ο Χόρχε Λορένθο έγραψε ιστορία, ενώ το WRC γιορτάζει μια από τις πιο σημαντικές στιγμές του θεσμού.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 10/10, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1976, ο Βρετανός θρύλος της McLaren, Τζέιμς Χαντ, πήρε πρώτος την καρό σημαία στην πίστα του Ουότκινς Γκλεν για το GP ΗΠΑ. Με τη νίκη αυτή πλησίασε στους τρεις βαθμούς τον Νίκι Λάουντα, ο οποίος τερμάτισε μόλις τρίτος. Ο Αυστριακός κράτησε οριακά πίσω την έτερη McLaren του Γιόχεν Μας και ανέβηκε στο βάθρο για πρώτη φορά μετά το φρικιαστικό του ατύχημα, εξασφαλίζοντας παράλληλα το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών για τη Ferrari. Ανάμεσα στους δύο πρωταγωνιστές της σεζόν βρέθηκε ο Τζόντι Σέκτερ με την εξάτροχη Tyrrell P34.

Σαν σήμερα το 1981, η Μισέλ Μουτόν έγινε η πρώτη γυναίκα οδηγός που κέρδισε αγώνα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC). Η Γαλλίδα, με συνοδηγό τη Φαμπρίτσια Πονς, οδήγησε ένα Audi Quattro και επικράτησε στο Ράλλυ του Σαν Ρέμο. Επικράτησε για σχεδόν 4 λεπτά του άσσου Χένρι Τόιβονεν, ο οποίος οδήγησε μια Lotus.

Σαν σήμερα το 2004, τα αδέρφια Σουμάχερ μονοπώλησαν το ενδιαφέρον σχεδόν σε όλο το Grand Prix Ιαπωνίας. Ο Μίκαελ κέρδισε από την pole position και ο Ραλφ εκκίνησε δεύτερος, θέση στην οποία και τερμάτισε. Αυτή ήταν η πέμπτη και τελευταία φορά στην F1 που δύο αδέρφια τερμάτισαν στις πρώτες δύο θέσεις. Ο τυφώνας Μα-Ον οδήγησε σε ακύρωση όλης της δράσης του Σαββάτου και ανάγκασε την FIA να διεξάγει τόσο τις κατατακτήριες δοκιμές όσο και τον αγώνα την ίδια μέρα. Ο Τακούμα Σάτο της BAR-Honda έχασε την ευκαιρία να ανέβει στο βάθρο της πατρίδας του, καθώς έχασε την τρίτη θέση από τον Τζένσον Μπάτον στην τελευταία φάση των pit-stops.

Σαν σήμερα το 2010, ο Σεμπάστιαν Φέτελ κέρδισε στη Σουζούκα της Ιαπωνίας έπειτα από μάχη με τον teammate του, Μαρκ Ουέμπερ. Ο αγώνας προσέφερε ένα ενδιαφέρον φινάλε καθώς οι δυο τους πάλεψαν για τον ταχύτερο γύρο, με τον Ουέμπερ να υπερτερεί τελικά στον τελευταίο γύρο. Ο Φερνάντο Αλόνσο τερμάτισε τρίτος μπροστά από τις McLaren των Τζένσον Μπάτον και Λιούις Χάμιλτον, με τον τελευταίο να χάνει το βάθρο λόγω προβλήματος στο κιβώτιο ταχυτήτων. Έτσι, οι πέντε πρώτοι οδηγοί στο πρωτάθλημα είχαν διαφορά μόλις 31 πόντων στη βαθμολογία, με τρεις αγώνες να απομένουν. Πιο κάτω στην κατάταξη, ο τοπικός ήρωας, Καμούι Κομπαγιάσι, προσέφερε θέαμα με μια σειρά από εξαιρετικές προσπεράσεις στη φουρκέτα (στροφή 11). Η προσπάθειά του από την 14η θέση τον έφερε τελικά στην 7η.

F1 podium

2010 Japan GP pic.twitter.com/AaJlIeZY — Jermon Heinen (@20092223) February 8, 2013

Σαν σήμερα, επίσης το 2010, ο Χόρχε Λορένθο έγραψε ιστορία, καθώς κατέκτησε τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο στο MotoGP. Ο Ισπανός της Yamaha τερμάτισε τρίτος στο Grand Prix Μαλαισίας και χρίστηκε πρωταθλητής με τρεις αγώνες να απομένουν για το τέλος της σεζόν. Για την ιστορία, ο Βαλεντίνο Ρόσι κέρδισε τον πρώτο του αγώνα μετά τον τραυματισμό του εκείνη τη σεζόν, ενώ δεύτερος τερμάτισε ο Αντρέα Ντοβιτσιόζο.

Σαν σήμερα το 2021, πραγματοποιήθηκε το τελευταίο μέχρι σήμερα Grand Prix Τουρκίας. Λόγω ποινής για αλλαγή κινητήρα, ο Λιούις Χάμιλτον εκκίνησε από την 11η θέση και ξεκίνησε την αναρρίχησή του στην κατάταξη. Ωστόσο βρήκε απέναντί του τον Σέρχιο Πέρεζ της Red Bull Racing, o oποίος έπαιξε σκληρή άμυνα και κράτησε τον Βρετανό πίσω του. Λόγω λάθους στη στρατηγική της Mercedes, o Χάμιλτον τερμάτισε 5ος. Ο Βάλτερι Μπότας πήρε την τελευταία του μέχρι σήμερα νίκη στη Formula 1. Δεύτερος ήταν ο Μαξ Φερστάπεν με τη λευκή RB16B (στα χρώματα της Honda) και τρίτος ήταν ο Πέρεζ.

Φωτογραφίες: PatrickMoeke/Χ