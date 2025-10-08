Η γκάμα της πολυτελούς μάρκας από την Κίνα περιλαμβάνει τα 7Χ, 001 και Χ.

Η Zeekr κάνει δυναμική είσοδο στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου με τρία αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα. Το ένα εξ αυτών, το Zeek 7X, θα βρίσκεται έως τα τέλη Οκτωβρίου σε ειδικό χώρο στο The Mall Athens. Οι επισκέπτες μπορούν όχι μόνο να το δουν από κοντά, αλλά και να ορίσουν test drive μαζί με τα Zeekr 001 και Zeekr X.

Τα προηγμένα χαρακτηριστικά του Zeekr 7X

Βασισμένο στην πλατφόρμα SEA, εφοδιάζεται με Matrix LED προβολείς, ενιαία πίσω LED φώτα και ζάντες έως 21”, συνδυάζοντας δυναμικές αναλογίες και εικόνα στον δρόμο. Στο εσωτερικό, η Zeekr επαναπροσδιορίζει την εμπειρία premium SUV με ηλεκτρικά ανοιγόμενες πόρτες, καθίσματα με θέρμανση, αερισμό και μασάζ, ψηφιακό πίνακα οργάνων υψηλής ανάλυσης, εξελιγμένο infotainment και συνδεσιμότητα τελευταίας γενιάς. Οι αποθηκευτικοί χώροι είναι πρακτικοί και ευρύχωροι, με πορτμπαγκάζ 539 λίτρων και εμπρός χώρο αποθήκευσης 66 λίτρων (frunk).

Με τον πανίσχυρο επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon 8295, τον ταχύτερο που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε Zeekr, και το νέο HMI τρίτης γενιάς, το ψηφιακό cockpit προσφέρει διαισθητική, καθηλωτική εμπειρία. Η οθόνη αφής 16” είναι ταχύτατη, το σύστημα πλοήγησης βελτιωμένο, ενώ το προαιρετικό AR head-up display 36,2” προβάλλει κρίσιμες πληροφορίες απευθείας στο οπτικό πεδίο του οδηγού.

Εκδόσεις μπαταρίας

Η αρχιτεκτονική 800V μειώνει το συνολικό βάρος, αυξάνει την απόδοση και επιτρέπει φόρτιση έως 480kW DC, με δυνατότητα επιλογής:

Core: μπαταρία 75kWh LFP (Golden battery).

Long Range / Performance: μπαταρία 100kWh NMC υψηλής ενεργειακής πυκνότητας.

Με φορτιστή AC 22kW, η φόρτιση 10–100% ολοκληρώνεται σε 4,5 ώρες (Core) ή 5,5 ώρες (Long Range/Performance), ενώ με φορτιστή DC 360kW, η φόρτιση 10–80% διαρκεί 13 λεπτά για το Core και 16 λεπτά για τις εκδόσεις Long Range και Performance.

Τιμές και εγγύηση

Zeekr X Core RWD 49 kWh 34.990 ευρώ

Zeekr X Long Range RWD 69 kWh 39.990 ευρώ

Zeekr X Privilege AWD 69 kWh 44.990 ευρώ

Zeekr 7X Core RWD 75 kWh 51.990 ευρώ

Zeekr 7X Long Range RWD 100 kWh 55.990 ευρώ

Zeekr 7X Privilege AWD 100 kWh 65.990 ευρώ

Zeekr 001 Long Range RWD 100 kWh 56.990 ευρώ

Zeekr 001 Performance AWD 100 kWh 65.990 ευρώ

Zeekr 001 Privilege AWD 100 kWh 69.990 ευρώ

*Οι τιμές περιλαμβάνουν την επιδότηση του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά 3

Όλα τα μοντέλα Zeekr, συνοδεύονται από εγγύηση 5 ετών ή 100.000 χλμ, με δυνατότητα αυτόματης επέκτασης έως 10 έτη ή 200.000 χλμ. μέσω του Δικτύου Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών Service Zeekr. Η μπαταρία υψηλής τάσης καλύπτεται για 8 έτη ή 200.000 χλμ, ό,τι έρθει πρώτο.