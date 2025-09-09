Από τις 13 Σεπτεμβρίου, η Αθήνα αποκτά μόνιμη 24ωρη λειτουργία αστικών συγκοινωνιών κάθε Σάββατο.

Από το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, η Αθήνα αποκτά μόνιμη 24ωρη λειτουργία αστικών συγκοινωνιών κάθε Σάββατο. Ο ΟΑΣΑ καθιερώνει πλέον σε σταθερή βάση τη λειτουργία του Μετρό (γραμμές 2 και 3), του Τραμ (γραμμές Τ6 και Τ7) καθώς και επιλεγμένων λεωφορειακών γραμμών σε 24ωρη βάση, καλύπτοντας νευραλγικά σημεία του λεκανοπεδίου.

Η λειτουργία Μετρό και Τραμ

Η 24ωρη λειτουργία μέσων σταθερής τροχιάς αφορά τις γραμμές 2 και 3 του Μετρό και τις γραμμές Τ6 και Τ7 του Τραμ.

Η λειτουργία Γραμμών Λεωφορείων

Η 24ωρη λειτουργία λεωφορείων, αφορά 10 λεωφορειακές γραμμές, επιπλέον των υφιστάμενων γραμμών 24ωρης και νυχτερινής λειτουργίας.

Οι γραμμές 24ωρης λειτουργίας:

· 221 Πανεπιστημιούπολη – Ακαδημία

· 224 Καισαριανή – Ελ. Βενιζέλου

· 421 Άγιοι Ανάργυροι – Αγία Παρασκευή

· 608 Γαλάτσι – Ακαδημία – Νεκρ. Ζωγράφου

· 703 Πειραιάς – Αγ. Ανάργυροι – Αγ. Ελευθέριος(μέσω Θηβών)

· 842 Πέραμα – Στ. Κορυδαλλός

· 049 Πειραιάς – Ομόνοια

· Α15 Στ. Λαρίσης – Δάσος

· Β11 Πλ. Βάθη – Ίλιον – Πετρούπολη

· Β12 Στ. Αττική – Άνω Λιόσια

· 040 Πειραιάς – Σύνταγμα

· 11 Άνω Πατήσια – Νέο Παγκράτι – Νέα Ελβετία

· Χ93 Στ. Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού – Αερολιμένας Αθηνών

· Χ95 Σύνταγμα – Αερολιμένας Αθηνών

· Χ96 Πειραιάς – Αερολιμένας Αθηνών

· Χ97 Αερολιμένας Αθηνών – Στ. Ελληνικό

Οι μόνιμες γραμμές νυχτερινής λειτουργίας:

· 400 Πειραιάς – Στ. Δουκίσσης Πλακεντίας

· 500 Πειραιάς – Κηφισιά

· 790 Γλυφάδα – Περιστέρι – Ανθούπολη

· Χ14 Σύνταγμα – Κηφισιά.