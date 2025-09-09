ΜΜΜ: 24ωρη λειτουργία κάθε Σάββατο, τα δρομολόγια σε Μετρό, Τραμ, λεωφορεία
Από το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, η Αθήνα αποκτά μόνιμη 24ωρη λειτουργία αστικών συγκοινωνιών κάθε Σάββατο. Ο ΟΑΣΑ καθιερώνει πλέον σε σταθερή βάση τη λειτουργία του Μετρό (γραμμές 2 και 3), του Τραμ (γραμμές Τ6 και Τ7) καθώς και επιλεγμένων λεωφορειακών γραμμών σε 24ωρη βάση, καλύπτοντας νευραλγικά σημεία του λεκανοπεδίου.
Η λειτουργία Μετρό και Τραμ
Η 24ωρη λειτουργία μέσων σταθερής τροχιάς αφορά τις γραμμές 2 και 3 του Μετρό και τις γραμμές Τ6 και Τ7 του Τραμ.
Η λειτουργία Γραμμών Λεωφορείων
Η 24ωρη λειτουργία λεωφορείων, αφορά 10 λεωφορειακές γραμμές, επιπλέον των υφιστάμενων γραμμών 24ωρης και νυχτερινής λειτουργίας.
Οι γραμμές 24ωρης λειτουργίας:
· 221 Πανεπιστημιούπολη – Ακαδημία
· 224 Καισαριανή – Ελ. Βενιζέλου
· 421 Άγιοι Ανάργυροι – Αγία Παρασκευή
· 608 Γαλάτσι – Ακαδημία – Νεκρ. Ζωγράφου
· 703 Πειραιάς – Αγ. Ανάργυροι – Αγ. Ελευθέριος(μέσω Θηβών)
· 842 Πέραμα – Στ. Κορυδαλλός
· 049 Πειραιάς – Ομόνοια
· Α15 Στ. Λαρίσης – Δάσος
· Β11 Πλ. Βάθη – Ίλιον – Πετρούπολη
· Β12 Στ. Αττική – Άνω Λιόσια
· 040 Πειραιάς – Σύνταγμα
· 11 Άνω Πατήσια – Νέο Παγκράτι – Νέα Ελβετία
· Χ93 Στ. Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού – Αερολιμένας Αθηνών
· Χ95 Σύνταγμα – Αερολιμένας Αθηνών
· Χ96 Πειραιάς – Αερολιμένας Αθηνών
· Χ97 Αερολιμένας Αθηνών – Στ. Ελληνικό
Οι μόνιμες γραμμές νυχτερινής λειτουργίας:
· 400 Πειραιάς – Στ. Δουκίσσης Πλακεντίας
· 500 Πειραιάς – Κηφισιά
· 790 Γλυφάδα – Περιστέρι – Ανθούπολη
· Χ14 Σύνταγμα – Κηφισιά.