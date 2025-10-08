Σαν Σήμερα: Ο Σουμάχερ κατέκτησε το πρώτο του πρωτάθλημα με τη Ferrari (vid)

Γεμάτο με σπουδαία γεγονότα από τον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού είναι το «ρεπερτόριο» του Σαν Σήμερα.

Hμέρα γιορτής και χαράς η σημερινή για τους φίλους της Scuderia Ferrari, καθώς πριν από 25 χρόνια ο Μίκαελ Σουμάχερ κατάφερε κάτι που η ιταλική ομάδα ποθούσε για περισσότερες από δύο δεκαετίες. Ωστόσο, επίσης σαν σήμερα συνέβη ένα γεγονός που θέλουν να ξεχάσουν για πάντα. Επιπλέον, στον κόσμο της Formula 1 θα μάθουμε για την πρώτη νίκη της θρυλικής Lotus και του αείμνηστου, Ζιλ Βιλνέβ. Στο WRC, ένας «ιπτάμενος Φινλανδός» έχει γενέθλια.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 8/10, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1951, γεννήθηκε ένας εκ των πολλών «ιπτάμενων Φινλανδών» του WRC, Τίμο Σάλονεν. Έλαβε συμμετοχή σε 95 ράλλυ και κέρδισε 11 φορές, μία φορά με τη Fiat και τη Mazda, δύο φορές με την Datsun και επτά φορές με την Peugeot. Επίσης κατέκτησε τον τίτλο το 1985, παίρνοντας πέντε νίκες πίσω από το τιμόνι ενός Peugeot 205 T16 Group B.

Σαν σήμερα το 1961, η εργοστασιακή ομάδα της Lotus σημείωσε την πρώτη της νίκη στην F1, στο Αμερικανικό Grand Prix. Νικητής του αγώνα ήταν ο Ινές Άιρλαντ, ο οποίος οδήγησε μια Lotus 21. Ο Βρετανός, στο δρόμο του για τη μοναδική του νίκη στην F1, άφησε πίσω του την Porsche 718 του Νταν Γκέρνι.

F1 came to Watkins Glen in 1961 and stayed until 1980. Innes Ireland's victory in 1961 was his only GP win. Pic:IMRRC pic.twitter.com/FtXc5b9q0L June 26, 2014

Σαν σήμερα το 1978, ο αείμνηστος Ζιλ Βιλνέβ πήρε την πρώτη του νίκη στην F1 κερδίζοντας μέσα στην πατρίδα του, στο Grand Prix του Καναδά. Ήταν επίσης η πρώτη φορά που φιλοξενήθηκε αγώνας F1 στην πίστα του Île Notre-Dame. Ο Βιλνέβ άφησε πίσω του τον Τζόντι Σέκτερ της Wolf, ενώ το βάθρο ολοκλήρωσε ο teammate του στη Ferrari, Κάρλος Ρόιτμαν. Η πίστα μετονομάστηκε σε «Σιρκουί Ζιλ Βιλνέβ το 1982, ως απόδοση τιμής προς τον αδικοχαμένο οδηγό που σκοτώθηκε στο Grand Prix Βελγίου εκείνης της χρονιάς.

Σαν σήμερα το 2000, ο Μίκαελ Σουμάχερ κέρδισε το Ιαπωνικό Grand Prix και κατέκτησε το πρώτο του παγκόσμιο πρωτάθλημα με τη Scuderia Ferrari. Αξίζει να σημειωθεί πως, μέχρι τότε, η ιταλική ομάδα δεν είχε αναδείξει πρωταθλητή οδηγό για σχεδόν δυο δεκαετίες: ο τελευταίος που τα είχε καταφέρει ήταν ο Τζόντι Σέκτερ, το 1979. Ο «Σούμι» επικράτησε του βασικού διώκτη του, Μίκα Χάκινεν, και έβαλε τέλος στο πολυετές αρνητικό σερί της Scuderia.

Σαν σήμερα το 2006, ο Μίκαελ Σουμάχερ όδευε ολοταχώς στη νίκη στην πίστα της Σουζούκα, όμως δεν ήταν γραφτό να κερδίσει. Ο κινητήρας της F2006 του παρέδωσε πνεύμα και «ράγισε» τις καρδιές εκατομμύρια τιφόζι ανά τον κόσμο. Έτσι, ο Φερνάντο Αλόνσο πήρε τη νίκη που τον έφερε «αγκαλιά» με το δεύτερο συνεχόμενο τίτλο της καριέρας του. Δεύτερος τερμάτισε ο Φελίπε Μάσα και τρίτος ήταν ο Τζανκάρλο Φιζικέλα.

Σαν σήμερα το 2017, ο Λιούις Χάμιλτον κέρδισε το Grand Prix Ιαπωνίας και έφτασε πολύ κοντά στον τέταρτο τίτλο της καριέρας του. Ο Βρετανός εκκίνησε από την pole position, με τον Σεμπάστιαν Φέτελ της Ferrari να τον καταδιώκει. Όμως ένα μπουζί στον ιταλικό κινητήρα έθεσε εκτός μάχης τον Γερμανό, σε μια απογοητευτική εμφάνιση για τη Scuderia. Δεύτερος ήταν ο Μαξ Φερστάπεν, ενώ ο teammate του στη Red Bull Racing, Ντάνιελ Ρικάρντο, τερμάτισε τρίτος.

Φωτογραφίες: crystalracing/X

