Σαν Σήμερα: Η αμμοπαγίδα που στέρησε τον τίτλο στον Χάμιλτον (vid)

Τα βιβλία της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της F1 είναι γεμάτα με λαμπερές ιστορίες που έχουν αφήσει το στίγμα τους. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της ημέρας.

Μνήμες από το πρόσφατο παρελθόν ξυπνά η αναδρομή μας στα μονοπάτια της ιστορίας εντός κι εκτός πίστας. Στη Formula 1, πριν από 18 ολόκληρα χρόνια έγινε το «έγκλημα» της McLaren με τη στρατηγική του Λιούις Χάμιλτον στην Κίνα. Επιπλέον οι Ζιλ Βιλνέβ, Αλέν Προστ και Σεμπάστιαν Φέτελ ανέβηκαν στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου. Στο MotoGP θα θυμηθούμε ακόμη μια τρομερή μάχη για τη νίκη στην Ταϊλάνδη, ενώ ο Μίκαελ Σουμάχερ πήρε την πρώτη του νίκη σε αγώνες αντοχής.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 7/10, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1979, ο Ζιλ Βιλνέβ κέρδισε το Αμερικανικό Grand Prix στο Ουότκινς Γκλεν με την Ferrari. Ο Καναδός επικράτησε της Renault του Ρενέ Αρνού για 48 δευτερόλεπτα και πήρε την τρίτη του νίκη στη σεζόν.

Σαν σήμερα το 1984, πραγματοποιήθηκε το πρώτο Grand Prix Ευρώπης στην F1, στη καινούρια και μικρότερη πίστα του Νίρμπουργκρινγκ. Νικητής του αγώνα ήταν ο Αλέν Προστ της McLaren-TAG. Ο Γάλλος πλαισιώθηκε στο βάθρο από τον Μικέλε Αλμπορέτο (Ferrari) και τον πρωταθλητή, Νέλσον Πικέ (Brabham). Με τη νίκη αυτή πλησίασε στους 3,5 βαθμούς τον teammate του, Νίκι Λάουντα.

Σαν σήμερα το 1990, ο Μίκαελ Σουμάχερ πήρε την πρώτη του νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σπορ Αυτοκινήτων, κερδίζοντας στον αγώνα 480 χιλιομέτρων του Μέξικο Σίτι. Ο Γερμανός μοιράστηκε μια Mercedes-Benz C11 μαζί με τον συμπατριώτη του, Γιόχεν Μας. Οι δυο τους άφησαν δύο γύρους πίσω το Nissan R90CK που οδήγησαν οι Τζούλιαν Μπέιλι και Μαρκ Μπλαντέλ.

Σαν σήμερα το 2007, ο Κίμι Ράικονεν κέρδισε το Grand Prix Κίνας και σημείωσε την νίκη νούμερο 200 στην F1 για τη Ferrari. Ο Φινλανδός άφησε πίσω του τη McLaren του Φερνάντο Αλόνσο και την έτερη Ferrari του Φελίπε Μάσα. Για να ανέβει στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου, έπρεπε η McLaren να «αυτοκτονήσει» με τη στρατηγική του Λιούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός ήταν σε στεγνή πίστα με ελαστικά βροχής, τα οποία είχαν κυριολεκτικά διαλυθεί. Μπαίνοντας στα pits, δεν είχε πρόσφυση να στρίψει και κόλλησε στην αμμοπαγίδα, σε μια στιγμή που πιθανότατα έκρινε τον τίτλο εκείνης της σεζόν.

Σαν σήμερα το 2012, ο Σεμπάστιαν Φέτελ πραγματοποίησε ακόμη μια θαυμάσια εμφάνιση στην αγαπημένη του Σουζούκα. Ο Γερμανός εκκίνησε από την pole position και κέρδισε το Grand Prix Ιαπωνίας, μένοντας ζωντανός στη μάχη του τίτλου. Δεύτερος ήταν ο Φελίπε Μάσα στην καλύτερη εμφάνισή του εκείνη τη σεζόν με τη Scuderia Ferrari. Τρίτος τερμάτισε ο τοπικός ήρωας, Καμούι Κομπαγιάσι, με Sauber, κάνοντας το κοινό στις κερκίδες να ξεσπάσει σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

Σαν σήμερα το 2018, ο Λιούις Χάμιλτον πήρε τη νίκη στο Grand Prix Ιαπωνίας, έχοντας κατακτήσει το Σάββατο την 80ή pole position της πλουσιοπάροχης καριέρας του. Ο Βρετανός δυσκολεύτηκε, αλλά κράτησε πίσω του τους Βάλτερι Μπότας και Μαξ Φερστάπεν. Ο βασικός του αντίπαλος στο πρωτάθλημα, Σεμπάστιαν Φέτελ, τερμάτισε μόλις 6ος.

Σαν σήμερα, επίσης το 2018, γίναμε μάρτυρες μιας εκπληκτικής τριπλής μονομαχίας για τη νίκη στο MotoGP. Ο Μαρκ Μάρκεθ μονομάχησε σκληρά και κέρδισε το Grand Prix Ταϊλάνδης για ένα δέκατο του δευτερολέπτου από τον Αντρέα Ντοβιτσιόζο της, ενώ ελάχιστα πίσω τους ήταν ο Μάβερικ Βινιάλες.



Φωτογραφίες: hwanglikleow/Χ