Ο Ολλανδός της Red Bull Racing ήθελε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα στον αγώνα της Formula 1 στη Μαρίνα Μπέι για να κυνηγήσει το πρωτάθλημα.

Ο Μαξ Φερστάπεν παραδέχθηκε πως το Grand Prix Σιγκαπούρης αποτέλεσε ένα πισωγύρισμα στις ελπίδες του για επαναφορά στη μάχη του τίτλου της Formula 1. Ο Ολλανδός παράτο γεγονός πως σημείωσε περισσότερους βαθμούς από τους δύο οδηγούς της McLaren, δεν έμεινε ευχαριστημένος.

Ο οδηγός της Red Bull Racing έφτασε στη Μαρίνα Μπέι ύστερα από δύο κυριαρχικές νίκες σε Μόντσα και Μπακού, που είχαν αναζωπυρώσει τη συζήτηση για πιθανή επιστροφή του στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Η Red Bull συνέχισε να δείχνει ανοδική πορεία, με τον Φερστάπεν να προηγείται των δύο McLaren καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα αλλά όχι αρκετά για να απειλήσει τη Mercedes του Τζορτζ Ράσελ που κυριάρχησε.

Η απώλεια της νίκης ήταν καθοριστική

Μιλώντας στο Sky Sports F1 μετά το τέλος του αγώνα στη Σιγκαπούρη, ο Φερστάπεν παραδέχθηκε πως το αποτέλεσμα δεν ήταν αρκετό για να κρατήσει ζωντανές τις μαθηματικές του ελπίδες:

«Για να είσαι στη μάχη του τίτλου, πρέπει να κερδίζεις, να κυριαρχείς. Δεν το κάναμε αυτό στη Σιγκαπούρη. Δεν πλησιάζουμε αρκετά στη βαθμολογία. Έπρεπε να νικήσουμε στη Σιγκαπούρη, και δεν τα καταφέραμε», είπε χαρακτηριστικά.

Ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής αναγνώρισε ότι η κακή αρχή της σεζόν του στοίχισε σημαντικούς βαθμούς: «Χάσαμε πάρα πολλούς βαθμούς στην αρχή της χρονιάς, αυτό είναι ξεκάθαρο. Πλέον το βλέπουμε αγώνα με τον αγώνα και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Η Σιγκαπούρη ποτέ δεν ήταν η αγαπημένη μας πίστα, ούτε για το μονοθέσιο ούτε για εμένα, οπότε η δεύτερη θέση είναι ένα καλό αποτέλεσμα».

Η στρατηγική που δεν απέδωσε

Η Red Bull επέλεξε να εκκινήσει με τη μαλακή γόμα ελαστικών τον αγώνα, σε αντίθεση με τον Ράσελ που ξεκίνησε με μεσαία. Η επιλογή αυτή έγινε κυρίως λόγω της πιο βρεγμένης πλευράς του grid στην οποία ήταν τόσο ο Ολλανδός όσο και οι Κίμι Αντονέλι, Λιούις Χάμιλτον, Ίσακ Χατζάρ και Φερνάντο Αλόνσο.

Για την επιλογή της μαλακής γόμας ελαστικών ο Φερστάπεν είπε: «Προσπαθήσαμε κάτι διαφορετικό, επειδή συνήθως, αν περάσεις καθαρά την πρώτη στροφή, η θέση σου δεν αλλάζει εύκολα. Αυτή τη φορά δεν λειτούργησε. Το πρώτο stint ήταν θέμα επιβίωσης με τα ελαστικά και προσπάθειας να φτάσουμε αρκετά μακριά για να περάσουμε στη σκληρή γόμα».

😮‍💨 Tough race, but a solid result @redbullracing 👊



Congrats to @McLarenF1 on winning the Constructors' Championship. pic.twitter.com/bFWFUXYkjx — Max Verstappen (@Max33Verstappen) October 5, 2025

Στη συνέχεια, αντιμετώπισε μικρές δυσκολίες με τη θερμοκρασία των φρένων και την ισορροπία του RB21, κάτι που τον ανάγκασε να διαχειριστεί τον ρυθμό του, ειδικά απέναντι στον Λάντο Νόρις που ακολουθούσε από κοντά.

«Ο αγώνας ήταν πιο δύσκολος απ’ όσο περίμενα, για πολλούς διαφορετικούς λόγους. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να καταλάβουμε γιατί δεν πήγαν σωστά σήμερα. Ακόμα κι αν είχες περισσότερη ταχύτητα, εδώ δεν μπορείς να προσπεράσεις εύκολα εάν δεν συμβεί κάτι ασυνήθιστο και απρόοπτο. Οπότε, για εμάς, η δεύτερη θέση ήταν το μέγιστο που μπορούσαμε να πάρουμε».