Ο Βρετανός της McLaren ήταν περισσότερο χαρούμενος με την κατάκτηση του πρωταθλήματος κατασκευαστών απ’ ό,τι με το βάθρο που πήρε.

Επιστροφή στο βάθρο για τον Λάντο Νόρις της McLaren Racing στη Σιγκαπούρη σε έναν αγώνα στον οποίο μείωσε τη διαφορά στη βαθμολογία από τον πρωτοπόρο Όσκαρ Πιάστρι. Ο Βρετανός ξεκίνησε 5ος όμως τερμάτισε 3ος, με τις δύο κερδισμένες θέσεις να έρχονται στον εναρκτήριο γύρο.

Για να ανέβει όμως σε θέση βάθρου έπρεπε να περάσει τον Πιάστρι, κάτι το οποίο έκανε με τα δύο μονοθέσια να έχουν επαφή.

Ένα σημαντικό αποτέλεσμα

Ο Νόρις μετά το τέλος του αγώνα αναφέρθηκε στο σημαντικό αποτέλεσμα που πήρε, όπως επίσης και για τη μάχη του με τον Μαξ Φερστάπεν για τη 2η θέση.

«Δεν νιώθω άσχημα. Μπορώ να κάνω άλλον έναν αγώνα. Ήταν ένας δύσκολος αγώνας. Ο Μαξ δεν έκανε λάθη είτε ένιωθα καλά στο μονοθέσιο είτε όχι. Τα έδωσα όλα σήμερα στον αγώνα. Ήμουν κοντά στο προσπέρασμα μερικές φορές, ήρθαμε δίπλα-δίπλα, δώσαμε μάχη. Είναι πολύ δύσκολο το προσπέρασμα και αυτό είναι κρίμα γιατί ο ρυθμός μας ήταν πολύ καλός σήμερα. Θα ήθελα να προσπαθήσω να ασκήσω περισσότερη πίεση. Είμαι χαρούμενος σήμερα, κέρδισα δύο θέσεις και ως ομάδα κερδίσαμε το πρωτάθλημα κατασκευαστών και πάλι. Χαίρομαι πιο πολύ γι’ αυτό».

«Έτσι είναι οι αγώνες»

Όπως είναι λογικό, ρωτήθηκε και για την επαφή που είχε στη στροφή 3 του εναρκτήριου γύρου με τον Πιάστρι. Στην απάντησή του, ο Βρετανός ήταν κάθετος.

«Το οδόστρωμα γλιστρούσε πολύ, υπήρχε νερό σε κάποια σημεία. Έτσι είναι οι αγώνες, έστειλα το μονοθέσιο στην εσωτερική, έκανα μια μικρή διόρθωση. Δεν έγινε τίποτα το ιδιαίτερο. Μακάρι να είχαμε περισσότερες προσπάθειες για προσπέρασμα, όμως νιώθω πως έκανα το καλύτερο που μπορούσα. Είμαι χαρούμενος με αυτό», είπε.