Περιχαρής για τη νίκη του στους δρόμους της Μαρίνα Μπέι ήταν ο Βρετανός, με το μοναδικό του... πρόβλημα να είναι ο άγνωστος λόγος που ήταν τόσο γρήγορη η Mercedes.

Με μία άνετη εμφάνιση ο Τζορτζ Ράσελ κατέκτησε τη νίκη στο Grand Prix Σιγκαπούρης για το 2025. Ο Βρετανός εκκίνησε από την pole position και πέρασε πρώτος τη γραμμή του τερματισμού, φτάνοντας στις 5 νίκες καριέρας στη Formula 1 και δεύτερη στη χρονιά.

Κατά τη διάρκεια των 62 γύρων ο Ράσελ δεν απειλήθηκε, με τις κατατακτήριες να αποδεικνύονται κρίσιμες για την εξέλιξη του αγώνα.

WINNING WEEKEND IN SINGAPORE! 🥇



TOP WORK, TEAM! 🙌

Ο άγνωστος «Χ» πίσω από την ταχύτητα της W16

Μετά το τέλος του αγώνα και εμφανώς καταπονημένος, ο Ράσελ μίλησε για το πώς έζησε τους 62 γύρους στη Μαρίνα Μπέι:

«Νιώθω φανταστικά, ειδικά μετά τα όσα έγιναν πριν από δύο χρόνια εδώ. Ήταν μια πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Επανορθώσαμε και με το παραπάνω σήμερα. Είμαι ευγνώμων στην ομάδα για τη δουλειά που έκανε. Δεν ξέρουμε που βρήκαμε τέτοια απόδοση και κερδίσαμε. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος».

Επιστροφή στις νίκες για τη Mercedes

Το τριήμερό του δεν ξεκίνησε καλά, μιας και στο FP2 είχε έξοδο που επηρέασε την προετοιμασία του. Όμως ο Ράσελ κατάφερε να ανταποκριθεί στην πρόκληση κερδίζοντας τον αγώνα δίχως να απειληθεί.

«Η Παρασκευή ήταν δύσκολη ημέρα για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, δεν ήμουν άνετος. Από το Q3 ένιωσα πολύ καλά με το μονοθέσιο. Ήμουν αγχωμένος όταν είδα τον Μαξ με τη μαλακή γόμα ελαστικών. Το πρώτο stint ήταν πολύ καλό και άνοιξα τη διαφορά. Αν με ρωτούσατε στην αρχή της χρονιάς σε ποιες πίστες πίστευα πως θα κέρδιζα, τότε η Σιγκαπούρη θα ήταν στον πάτο της λίστας. Πρέπει να καταλάβουμε γιατί ήμασταν τόσο γρήγοροι. Ο Λάντο ήταν πολύ γρήγορος σήμερα, ήταν συνεχώς στο δευτερόλεπτο από τον Μαξ. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι από εδώ και πέρα. Θα πανηγυρίσουμε τη νίκη μας πριν τον αγώνα στο Όστιν», είπε ο οδηγός της Mercedes.