Σαν Σήμερα: Το δεύτερο «αντίο» του Σουμάχερ στην F1 (vid)

Κάθε μέρα είναι ευκαιρία να κάνουμε «βουτιά» στην ιστορία της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της ημέρας.

Πριν από 55 ολόκληρα χρόνια, είχαμε στέψη πρωταθλητή της Formula 1, ο οποίος είχε ήδη φύγει από τη ζωή. Επιπλέον, ένας Βραζιλιάνος πήρε την παρθενική του νίκη στο σπορ, ενώ ένας Γερμανός κέρδισε στην αγαπημένη του Σουζούκα. Ωστόσο δεν σταματάμε μόνο εκεί, καθώς ο Μίκαελ Σουμάχερ είχε μια πολύ σημαντική ανακοίνωση να κάνει πριν από 13 χρόνια, ενώ η Honda επισημοποίησε την πλήρη εμπλοκή της στο σπορ. Στo WRC, ένα θρυλικό αγωνιστικό, κατέκτησε την πρώτη του νίκη.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 4/10, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1964, ο Γκρέιαμ Χιλ κέρδισε το Grand Prix ΗΠΑ στο Ουότκινς Γκλεν για δεύτερη φορά στην καριέρα του. Ο Τζιμ Κλαρκ ήταν ο επικεφαλής για το πρώτο μισό του αγώνα, μέχρι που προδόθηκε από το κιβώτιο ταχυτήτων. Μπήκε στα pits και ολοκλήρωσε τον αγώνα με το μονοθέσιο του Μάικ Σπενς, χωρίς φυσικά να του απονεμηθούν βαθμοί. Ο Χιλ πήρε την πρωτοπορία και στη συνέχεια τη νίκη, αφήνοντας τον Τζον Σέρτις σχεδόν 30 δευτερόλεπτα πίσω του.

Σαν σήμερα το 1970, ο Γιόχαν Ριντ ανακυρήχθηκε πρωταθλητής στην Formula 1, παρόλο που είχε χάσει τη ζωή του στο Ιταλικό Grand Prix ένα μήνα νωρίτερα. Ο Ριντ είχε κερδίσει σε 5 αγώνες πριν το δυστύχημά του, μαζεύοντας αρκετούς βαθμούς ώστε να μην μπορέσει κανείς να τον υποσκελίσει από την πρώτη θέση της βαθμολογίας. Συνολικά έλαβε μέρος σε 62 Grand Prix, σημειώνοντας 6 νίκες και 13 παρουσίες στο βάθρο. Επίσης, μοιράστηκε μια Ferrari 250LM με τον Μάστεν Γκρέγκορι και κέρδισε στις 24 Ώρες Λε Μαν το 1965.

Σαν σήμερα, επίσης το 1970, ο Έμερσον Φιτιπάλντι πήρε την πρώτη του νίκη στην F1, κερδίζοντας το Grand Prix ΗΠΑ στο Ουότκινς Γκλεν. Ήταν μόλις ο τέταρτος αγώνας του στο πρωτάθλημα. Άφησε στη δεύτερη θέση την BRM του Πέδρο Ροντρίγκεζ, σχεδόν 40 δευτερόλεπτα πίσω. Στην τρίτη θέση, στον παρθενικό του αγώνα στην F1, τερμάτισε ο Σουηδός, Ρέινε Βίσελ, για το πρώτο και μοναδικό βάθρο της καριέρας του. Έκτος τερμάτισε ο θρύλος των αγώνων αντοχής Ντέρεκ Μπελ, παίρνοντας τον μοναδικό του βαθμό στην F1.

Σαν σήμερα το 1985, σημειώθηκε η πρώτη νίκη σε ράλλυ του WRC για το μυθικό Audi Sport Quattro S1, με τον Βάλτερ Ρερλ να επικρατεί στο Ράλλυ Σαν Ρέμο. Ο Γερμανός άφησε πίσω του το Peugeot 205 T16 του Τίμο Σάλονεν, αποτρέποντάς τον από το να πάρει την πέμπτη συνεχόμενη νίκη του. Ο Χένρι Τοιβόνεν τερμάτισε τρίτος, οδηγώντας για τελευταία φορά την πισωκίνητη Lancia 037 Evo.

Σαν σήμερα το 1992, ο Ντένι Χιουλμ υπέστη καρδιακή προσβολή ενώ αγωνιζόταν στην Αυστραλία και το Bathurst 1000, αφήνοντας την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 56 ετών. Αγωνίστηκε σε 112 Grand Prix στη Formula 1 και κέρδισε σε 8 αγώνες, οδηγώντας για τη Brabham και τη McLaren. Κατέκτησε το πρωτάθλημα του 1967, ενώ κέρδισε και δύο τίτλους στο πρωτάθλημα Can-Am.

Σαν σήμερα το 2005, η Honda ανακοίνωσε πως αγόρασε όλες τις μετοχές της BAR Racing ώστε να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα του 2006 ως εργοστασιακή ομάδα. Κατέκτησε μία νίκη, στο GP Ουγγαρίας εκείνης της σεζόν με τον Τζένσον Μπάτον. Ωστόσο τα κακά αποτελέσματα την ώθησαν στην έξοδο από το σπορ στο τέλος του 2008.

Σαν σήμερα το 2009, ο Σεμπάστιαν Φέτελ πήρε μια εμφατική νίκη στο αγαπημένο του Grand Prix Ιαπωνίας. Έτσι διατήρησε ζωντανές τις ελπίδες του για τον τίτλο, καθώς οι δύο Brawn των Ρούμπενς Μπαρικέλο και Τζένσον Μπάτον τερμάτισαν τον αγώνα μόλις στην έβδομη και όγδοη θέση αντίστοιχα. Δεύτερη βρέθηκε η Toyota του Γιάρνο Τρούλι, με το βάθρο να ολοκληρώνει ο Λιούις Χάμιλτον της McLaren Racing.

Σαν σήμερα το 2012, o Μίκαελ Σουμάχερ ανακοίνωσε για δεύτερη φορά την αποχώρησή του από τη Formula 1. O Γερμανός θρύλος είχε επιστρέψει στο σπορ το 2010 και ως καλύτερο αποτέλεσμα είχε την 3η θέση στο Grand Prix Ευρώπης του 2012. Τη θέση του στη Mercedes πήρε ο Λιούις Χάμιλτον.

Φωτογραφίες: f1/Χ