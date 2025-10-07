Ο Ισπανός οδηγός της Williams μιλά για το πώς από παιδί θαύμαζε τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή και πλέον τον αντιμετωπίζει ως αντίπαλο στη Formula 1.

Ο Κάρλος Σάινθ παραδέχθηκε ότι ο Λιούις Χάμιλτον υπήρξε για χρόνια το είδωλό του, όμως πλέον οι δύο συναντώνται σε εντελώς διαφορετικό πλαίσιο: ως αντίπαλοι στην πίστα.

Ο Ισπανός οδηγός, που μετακόμισε στη Williams για το 2025 μετά την αποχώρησή του από τη Ferrari, βλέπει τον 40χρονο Βρετανό όχι ως πρότυπο αλλά ως ανταγωνιστή. Μάλιστα κατάφερε να ανέβει για πρώτη φορά στο βάθρο με τη βρετανική ομάδα στον προηγούμενο αγώνα στο Αζερμπαϊτζάν, ενώ την ίδια ώρα ο Χάμιλτον ψάχνει ακόμη τον πρώτο του τερματισμό σε τοπ-3 σε Grand Prix.

A quick catchup with the team before Singapore 🎤 pic.twitter.com/hN8deYNm6P — Atlassian Williams Racing (@WilliamsRacing) September 29, 2025

Από είδωλο σε ανταγωνιστή

Μιλώντας για τη σχέση του με τον Λιούις Χάμιλτον στο Radio 1, ο Σάινθ αναφέρθηκε πως έγινε φανατικός της Formula 1 βλέποντας τον Βρετανό να κερδίζει.

«Για μένα, ειλικρινά, επειδή είναι πια ο ανταγωνιστής μου, δεν μπορώ να τον βλέπω ως είδωλο. Αν δεν ήμουν στη Formula 1, θα ήταν ένα από τα είδωλά μου. Όταν μπήκε στη F1 το 2007 ήμουν 10 χρονών και το 2008, όταν πήρε το πρωτάθλημα, ήμουν 12 και μόλις άρχιζα να παρακολουθώ φανατικά. Τότε ήταν το πρόσωπο που θαύμαζα• τώρα είναι ένας από τους αντιπάλους μου, 15 χρόνια μετά», ανέφερε.

Ο Σάινθ δεν κοιτάει εκτός της Williams

H επιλογή του Σάινθ να πάει στη Williams το 2025 μετά την αποχώρησή του από τη Ferrari είχε την πρώτη της δικαίωση στο Μπακού με την 3η θέση στον αγώνα. Σε ερώτηση που του τέθηκε σχετικά με την αδυναμία του Χάμιλτον να πάρει βάθρο στο 2025, ο Ισπανός είπε:

«Δεν με νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι. Με νοιάζει ότι με την πρώτη ευκαιρία που είχα να ανέβω στο βάθρο με τη Williams, τα καταφέραμε. Και αυτό είναι που μετράει».

Στο νέο podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για τα γεγονότα του GP Ιταλίας με επίκεντρο την κυριαρχία του Μαξ Φερστάπεν και τις πρωτοφανείς εντολές που έδωσε η McLaren στους οδηγούς της