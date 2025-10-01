H νέα ναυαρχίδα θα έχει κίνηση στους πίσω τροχούς και ισχύ που θα προσεγγίζει τους 700 ίππους.

Στην επέτειο συμπλήρωσης ενός αιώνα από την Supersports του 1925, η Bentley είναι έτοιμη να παρουσιάσει το νέο κορυφαίο της μοντέλο. Οι πρώτες φωτογραφίες και ένα σύντομο βίντεο αποκαλύπτουν λεπτομέρειες της νέας Continental Supersports.

Αν και ανακοινώθηκαν τεχνικά χαρακτηριστικά, πληροφορίες αναφέρουν ότι κινητήρας θα είναι ο 4λιτρος twin turbo V8, από τη στιγμή που «αποσύρθηκε» ο εμβληματικός W12. Ενδέχεται να μην διαθέτει υβριδική τεχνολογία, με ισχύ περίπου 700 ίππων να περνά στους πίσω τροχούς.