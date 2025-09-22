Στην ιταλική ομάδα «έμπλεξαν» με τις εντολές προς τους οδηγούς τους στο τέλος του αγώνα της Formula 1 στο Μπακού.

Η Ferrari βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της συζήτησης στο GP Αζερμπαϊτζάν, όχι για την επίδοση και το αποτέλεσμά της, αλλά τις εντολές στους Λιούις Χάμιλτον και ο Σαρλ Λεκλέρ στους τελευταίους γύρους.

Τι συνέβη ανάμεσα στους οδηγούς της Ferrari

Στους τελευταίους γύρους του αγώνα, ο Λεκλέρ πάλευε με τους Λίαμ Λόσον και Γιούκι Τσουνόντα για την πέμπτη θέση, όμως έχασε έδαφος και έπεσε πίσω από τον Λάντο Νόρις. Με φθαρμένα σκληρά ελαστικά, δεν μπορούσε να αντισταθεί στον Χάμιλτον, ο οποίος είχε πιο φρέσκα μεσαία και δεν είχε ελπίδα να μείνει μπροστά.

Έτσι, για να μπορέσει ο Χάμιλτον να παλέψει με μεγαλύτερες προϋποθέσεις για την 5η θέση του αγώνα, η Ferrari έδωσε εντολή ώστε ο Χάμιλτον να περάσει τον Λεκλέρ δίχως να δώσει μάχη. Έτσι, δεν θα έφθειρε παραπάνω τα ελαστικά του.

Here's the audio. Lewis definitely slowed down to let him by….pic.twitter.com/kmXr004Pn6

Η επικοινωνία του τελευταίου γύρου

Μόλις στον τελευταίο γύρο, ο Λεκλέρ ενημερώθηκε από τον αρχιμηχανικό του, Μπράιαν Μπόζι, πως ο Χάμιλτον θα τον αφήσει να περάσει.

«Θα αλλάξουμε θέσεις στην ευθεία του τερματισμού, αν ο Λιούις δεν περάσει. Ο Λιούις θα σε αφήσει στην κύρια ευθεία», του είπε.

Ο Χάμιλτον μετά τη στροφή 16 δέχθηκε εντολή να αφήσει τον teammate του να περάσει στην 8η θέση. Ο Βρετανός άφησε το πόδι από το γκάζι για να δώσει τη θέση, όμως πέρασε τη γραμμή του τερματισμού 0,4 δλ μπροστά από τον Λεκλέρ και παρέμεινε 8ος.

Η θέση των δύο οδηγών

Μετά το τέλος του αγώνα δημιουργήθηκε τεράστια ένταση σχετικά με τις εντολές προς τους οδηγούς, με τους Λεκλέρ και Χάμιλτον να δέχονται σωρεία ερωτήσεων. Ο Μονεγάσκος όμως είπε:

«Υπάρχουν κανόνες που ξέρουμε ότι πρέπει να ακολουθούμε και σήμερα ίσως δεν τηρήθηκαν. Αλλά αν είμαι 8ος ή 9ος δεν με νοιάζει. Αν παλεύαμε για πιο “ελκυστικές” θέσεις, ελπίζω να λειτουργούσαμε διαφορετικά. Δεν πρέπει αυτό να είναι το θέμα συζήτησης. Δυστυχώς, ήμασταν πολύ αργοί όλο το Σαββατοκύριακο και εκεί πρέπει να εστιάσουμε», τόνισε.

Από τη μεριά του ο Χάμιλτον είπε: «Ήμουν πιο γρήγορος και ο Σαρλ ήταν γενναιόδωρος που με άφησε να περάσω. Αλλά το μήνυμα ήρθε πολύ αργά και ήμουν συγκεντρωμένος στο να πιέσω το αυτοκίνητο μπροστά, παρότι ήξερα ότι οι πιθανότητες ήταν σχεδόν μηδενικές. Σήκωσα το πόδι μου στην ευθεία και φρέναρα, αλλά χάσαμε την αλλαγή κατά τέσσερα δέκατα του δευτερολέπτου. Ήταν λάθος υπολογισμός από μένα και ζήτησα συγγνώμη στον Σαρλ. Δεν θα ξανασυμβεί».

Το πρόβλημα δεν ήταν οι εντολές

Η Ferrari έφυγε από το Μπακού με την 8η και 9η θέση, πίσω από Williams και Racing Bulls, σε έναν αγώνα όπου οι McLaren δυσκολεύτηκαν. Το αποτέλεσμα ήρθε σε ένα τριήμερο που υπήρχαν βλέψεις ακόμη και για την pole position το Σάββατο όπως παραδέχθηκε ο Χάμιλτον, κάτι που έκανε πρώτη φορά εφέτος.

Το περιστατικό μεταξύ Χάμιλτον και Λεκλέρ αναδεικνύει τις αδυναμίες στη στρατηγική και στην επικοινωνία της Scuderia, μιας και η δεύτερη εντολή αλλαγής θέσεων ήταν ανούσια, καθώς ο Βρετανός λόγω διαφοράς στην ταχύτητα λόγω ελαστικών θα περνούσε έτσι κι αλλιώς. Την ίδια ώρα που ο ρυθμός της παρέμεινε κατώτερος των περιστάσεων.