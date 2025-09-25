Ο Ισπανός της Aston Martin έπειτα από έναν αγώνα δίχως βαθμούς στο Μπακού έσπευσε να τονίσει πως η τύχη δεν ήταν με το μέρος του για μία ακόμη φορά.

Ο Φερνάντο Αλόνσο παραδέχθηκε πως η σεζόν της Formula 1 του 2025 μοιάζει να έχει στιγματιστεί από μια «τάση ατυχίας» για τον ίδιο και την Aston Martin. Συνεχόμενα προβλήματα εμφανίζονται σε κάθε Grand Prix και ειδικά τις στιγμές που ο Ισπανός βρισκόταν σε θέση για βαθμούς.

Στο Αζερμπαϊτζάν, η βρετανική ομάδα δεν είχε τον ρυθμό να ανταγωνιστεί τις υπόλοιπες του midfield. Ο Αλόνσο ξεκίνησε από την 11η θέση στις κατατακτήριες, αλλά στον αγώνα έπεσε μέχρι τη 15η, με τον Λανς Στρολ να τερματίζει 17ος.

Καμία «δόση» τύχης

Στο Μπακού δεν υπήρξαν μηχανικές βλάβες ή απρόοπτα για να «ανακατέψουν» την τράπουλα, με την Aston Martin να μένει στη μετριότητα. Ο ίδιος ο Αλόνσο περιέγραψε τον αγώνα του με χαρακτηριστικό τρόπο:

«Όπως πάντα, όταν έχουμε το χειρότερο μονοθέσιο τίποτα δεν συμβαίνει στον αγώνα. Ούτε αυτοκίνητο ασφαλείας, ούτε κίτρινες σημαίες, ούτε προβλήματα αξιοπιστίας. Αυτά γίνονται μόνο όταν είμαστε στις μπροστά θέσεις. Είναι η τάση της χρονιάς και πρέπει να το αποδεχτούμε», τόνισε ο Ισπανός.

Αλυσίδα ατυχιών μέσα στο 2025

Ο 43χρονος οδηγός έχει βιώσει αρκετές αναποδιές φέτος: φωτιά στα φρένα στην Κίνα, μηχανική βλάβη στον κινητήρα ενώ βρισκόταν 6ος στο Μονακό και σπάσιμο της ανάρτησης στη Μόντσα, τη στιγμή που η Aston Martin φαινόταν ικανή για πολύ καλό αποτέλεσμα.

Στη βαθμολογία οδηγών, ο Λανς Στρολ είναι μπροστά από τον Αλόνσο, μιας και έχει 32 βαθμούς έναντι 30 του Ισπανού.

