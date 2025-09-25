Σαν Σήμερα: Ο Αλόνσο κέρδισε για πρώτη φορά τίτλο στην F1 (vid)

Η ιστορία είναι η πηγή της γνώσης, που σε ταξιδεύει στα χρόνια και τα γεγονότα που έγιναν. Αυτό φυσικά ισχύει και για το μηχανοκίνητο αθλητισμό, που έχει χαρίσει αμέτρητες στιγμές πάθους, ενθουσιασμού, αγωνίας στους εκατομμύρια φίλους του. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα που έγιναν Σαν Σήμερα.

Η νέα εβδομάδα ξεκινά με σπουδαία γεγονότα στον κόσμο της Formula 1, καθώς πριν από 20 χρόνια ο Φερνάντο Αλόνσο έγινε για πρώτη φορά πρωταθλητής. Επιπλέον θα μάθουμε τι έγινε σε Grand Prix του Λας Βέγκας, της Πορτογαλίας και της Σιγκαπούρης. Στο MotoGP, o Φάμπιο Κουαρταραρό κατέκτησε μια άκρως αγχωτική νίκη.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 25/9, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1942, γεννήθηκε ο Γάλλος θρύλος των αγώνων, Ανρί Πεσκαρολό. Κατάφερε και κέρδισε τέσσερις φορές στις 24 Ώρες Λε Μαν (σ.σ. τρεις με την Matra 1972, 1973 και 1974 και μια με την Porsche το 1984). Επίσης, έλαβε μέρος σε 56 Grand Prix στη Formula 1στο διάστημα 1968-1976, με καλύτερο τερματισμό την τρίτη θέση στο Μονακό το 1970, πίσω από το τιμόνι μιας Matra-Simca MS12.

Σαν σήμερα το 1982, ο Μικέλε Αλμπορέτο πήρε την πρώτη του νίκη στην F1 κερδίζοντας το Grand Prix του Λας Βέγκας με μια Tyrrell 011. Ο Ιταλός άφησε σχεδόν 30 δευτερόλεπτα πίσω του τον Τζον Ουάτσον και έγινε ο 11ος διαφορετικός νικητής αγώνα για εκείνη τη σεζόν. Τρίτος ήταν ο Έντι Τσίβερ με μια Ligier ενώ στην πέμπτη θέση τερμάτισε ο Κέκε Ρόσμπεργκ, παίρνοντας έτσι αρκετούς βαθμούς ώστε να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Ο αγώνας αυτός ήταν και ο τελευταίος του Μάριο Αντρέτι στην F1.

Σαν σήμερα το 1983, πραγματοποιήθηκε το πρώτο Ευρωπαϊκό Grand Prix στην ιστορία της F1, στην πίστα του Μπραντς Χατς. Νικητής ήταν ο Νέλσον Πικέ με Brabham-BMW, με τον Αλέν Προστ της Renault και τον Νάιτζελ Μάνσελ της Lotus να τον πλαισιώνουν στο βάθρο. Έκτοτε, το Grand Prix Ευρώπης φιλοξενήθηκε άλλες 22 φορές, σε πίστες όπως το Νίρμπουργκρινγκ, το Ντόνιγκτον Παρκ, τη Χερέθ, τη Βαλένθια και το Μπακού.

Σαν σήμερα το 1994, ο Ντέιμον Χιλ κέρδισε το Grand Prix Πορτογαλίας, σημειώνοντας την πέμπτη του νίκη στη σεζόν και τρίτη συνεχόμενη μετά από αυτές σε Ιταλία και Βέλγιο. Στην δεύτερη θέση τερμάτισε η έτερη Williams με τον Ντέιβιντ Κούλθαρντ και τρίτος ήταν ο Μίκα Χάκινεν με την McLaren.

Σαν σήμερα το 2005, ο Φερνάντο Αλόνσο τερμάτισε τρίτος στο Grand Prix Βραζιλίας και εξασφάλισε το πρώτο του παγκόσμιο πρωτάθλημα, σε ηλικία 24 ετών και 58 ημερών. Έγινε ο νεότερος, τότε, πρωταθλητής στην ιστορία του σπορ. Νικητής στον αγώνα ήταν ο Χούαν Πάμπλο Μοντόγια, ο οποίος τερμάτισε στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου για τελευταία φορά στη Formula 1. O Κίμι Ράικονεν με τη δεύτερη McLaren τερμάτισε 2ος.

Σαν σήμερα το 2011, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix Σιγκαπούρης στο σιρκουί της Μαρίνα Μπέι. Ο Σεμπάστιαν Φέτελ με την παντοδύναμη RB7 έφτασε στη νίκη και πολύ κοντά στο δεύτερο συνεχόμενο τίτλο της καριέρας του. Δεύτερος ήταν ο Τζένσον Μπάτον της McLaren, ενώ τρίτος ήταν ο Μαρκ Ουέμπερ με τη δεύτερη RB7.

Σαν σήμερα το 2020, ο Φάμπιο Κουαρταραρό κέρδισε έναν άκρως αγχωτικό αγώνα για το Grand Prix Καταλονίας. Ο Γάλλος είχε τον έλεγχο για το μεγαλύτερο μέρος, όμως στο τέλος είδε πολύ φθαρμένα ελαστικά και είδε τις Suzuki των Τζοάν Μιρ και Άλεξ Ρινς να τον πλησιάζουν επικίνδυνα. Ωστόσο η διαφορά ήταν πολύ μεγάλη και ο Κουαρταραρό κέρδισε για 0,9 δευτερόλεπτα.

Φωτογραφίες: Renault