Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν πριν την εκκίνηση του Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν, όταν αρκετοί οδηγοί της Formula 1 δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα γέλια τους κατά τη διάρκεια ανάκρουσης του εθνικού ύμνου.

Όπως σε κάθε αγώνα, οι 20 οδηγοί της Formula 1 παρατάχθηκαν στην εκκίνηση για να τιμήσουν τη διοργανώτρια χώρα κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Ωστόσο, αυτή τη φορά στο Μπακού, οι κάμερες κατέγραψαν τον Τζορτζ Ράσελ, τον Λάντο Νόρις και τον Όσκαρ Πιάστρι να προσπαθούν μάταια να κρατηθούν σοβαροί, με το κοινό να αναρωτιέται τι είχε συμβεί.

Η απάντηση δόθηκε λίγο αργότερα στα social media: ένα από τα grid kids που συνόδευαν τους οδηγούς, συγκεκριμένα το παιδί που στεκόταν μπροστά στον Νόρις, τραγουδούσε με τόσο πάθος και δυνατή φωνή που έκανε τους πάντες να χαμογελάσουν. Όπως σχολίασε ένας χρήστης του X: «Για όποιον αναρωτιέται γιατί γελούσαν οι οδηγοί στον ύμνο... ήταν γιατί το παιδί του Λάντο τραγουδούσε με όλη του τη δύναμη».

Άλλοι πρόσθεσαν πως και ο Κάρλος Σάινθ με τον Κίμι Αντονέλι πρόσεξαν το περιστατικό, ενώ ένας χρήστης έγραψε: «Μια ματιά ανάμεσα σε Τζορτζ και Λάντο και ήταν αρκετό να λυγίσουν».

also for everyone wondering why most drivers were laughing during the anthem... its bc lando's grid kid was belting his lungs out😂🤣😂 pic.twitter.com/mJ8Sf591ec September 21, 2025

Ο Σαρλ Λεκλέρ και ο Λιούις Χάμιλτον επίσης δεν άντεξαν και γέλασαν, με τον επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή να βγάζει μάλιστα το κινητό του για να τραβήξει το αστείο στιγμιότυπο. Ο Αντονέλι χρειάστηκε να σκύψει το κεφάλι του για να μη «λυγίσει» μπροστά στις κάμερες.

Στο νέο podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για τα γεγονότα του GP Ιταλίας με επίκεντρο την κυριαρχία του Μαξ Φερστάπεν και τις πρωτοφανείς εντολές που έδωσε η McLaren στους οδηγούς της