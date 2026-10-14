Από ένα τριήμερο στη Βουδαπέστη μέχρι μια απόδραση στο Σπα, συγκεντρώνουμε τους πιο οικονομικούς προορισμούς για να συνδυάσετε Formula 1 και εξερεύνηση το 2027.

Τα τελευταία χρόνια η Formula 1 έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερο κοινό στην Ελλάδα, με όλο και περισσότερους fans να αναζητούν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά την ταχύτητα και τη μοναδική ατμόσφαιρα ενός Grand Prix. Το 2027, το πρωτάθλημα θα ταξιδέψει και πάλι σε πέντε ηπείρους και 24 προορισμούς, προσφέροντας πολλές διαφορετικές επιλογές για ένα ταξίδι γεμάτο αδρεναλίνη και ταχύτητα. Πόσο κοστίζει, όμως, η παρουσία σε ένα Grand Prix;

Χρόνο με το χρόνο τα εισιτήρια ακριβαίνουν και για τις πόλεις που φιλοξενούν τους αγώνες, εκείνες οι μέρες αποτελούν πλέον high season. Αν και η παρουσία σε ένα Grand Prix μπορεί εύκολα να γίνει ακριβή υπόθεση, υπάρχουν προορισμοί που σας επιτρέπουν να περιορίσετε σημαντικά το συνολικό budget. Με βάση τις ενδεικτικές τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων από την Αθήνα και των τριήμερων εισιτηρίων General Admission, οι ευρωπαϊκοί αγώνες φαίνεται να προσφέρουν τις πιο προσιτές επιλογές για τους Έλληνες. Φυσικά, οι τιμές διαφοροποιούνται ανάλογα με το πότε θα γίνει η κράτηση, ενώ η επιλογή εισιτηρίου για το τριήμερο χωρίς συγκεκριμένη θέση και στέγαστρο, κρατά το κόστος στα χαμηλότερα επίπεδα.

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