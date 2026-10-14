Οι οικονομικές καταστάσεις του 2025 δείχνουν ότι η επιτυχία στην πίστα δεν μεταφράζεται αυτόματα σε κέρδη: Η Mercedes είχε κέρδη εκατομμυρίων, ενώ η McLaren εμφάνισε ζημιές.

Τα αποτελέσματα στη Formula 1 μετριούνται σε βαθμούς, νίκες και πρωταθλήματα. Στους ισολογισμούς των ομάδων, όμως, η εικόνα μπορεί να είναι διαφορετική. Αυτό δείχνει η ανάλυση του RacingNews365, η οποία εξετάζει τις οικονομικές καταστάσεις του 2025 για οκτώ ομάδες με εταιρική παρουσία στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η πιο χαρακτηριστική σύγκριση αφορά τη McLaren και τη Mercedes, τις δύο πρώτες ομάδες του πρωταθλήματος κατασκευαστών εκείνης της χρονιάς. Παρά την κατάκτηση τόσο του τίτλου κατασκευαστών όσο και εκείνου των οδηγών, η McLaren εμφανίζει ζημιές που αντιστοιχούν σε περίπου 20,55 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, η Mercedes καταγράφει κέρδη μετά φόρων περίπου 157,64 εκατ. ευρώ.

Η Mercedes ξεχωρίζει στα οικονομικά αποτελέσματα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το δημοσίευμα, ο τζίρος της Mercedes αντιστοιχεί σε περίπου 749,91 εκατ. ευρώ, έναντι 696,76 εκατ. ευρώ της McLaren. Η ομάδα του Τότο Βολφ αύξησε επίσης τα κέρδη της από περίπου 139,33 εκατ. ευρώ το 2024 σε 157,64 εκατ. ευρώ το 2025.

Η McLaren ακολούθησε αντίθετη πορεία στο τελικό αποτέλεσμα, περνώντας από κέρδη περίπου 63,74 εκατ. ευρώ το 2024 σε ζημιές 20,55 εκατ. ευρώ. Η μεταβολή αυτή υπογραμμίζει ότι η αγωνιστική κατάταξη δεν αρκεί για να εξηγήσει την οικονομική επίδοση μιας εταιρείας.

Οικονομικά στοιχεία ομάδων F1 για το 2025, σε εκατομμύρια ευρώ Ομάδα Τζίρος Κέρδη / ζημιές Mercedes 749,91 Κέρδη 157,64 McLaren 696,76 Ζημιές 20,55 Red Bull 449,42 Κέρδη 11,11 Aston Martin 407,57 Ζημιές 33,69 Alpine 340,47 Κέρδη 9,48 Williams 288,86 Ζημιές 29,74 Haas 174,55 Κέρδη 7,91

Τα ποσά έχουν μετατραπεί από λίρες σε ευρώ

Μικρότερες ζημιές για Williams και Aston Martin

Η Williams και η Aston Martin παρέμειναν ζημιογόνες, αλλά βελτίωσαν το αποτέλεσμά τους σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι ζημιές της Williams περιορίστηκαν από περίπου 59,02 εκατ. ευρώ το 2024 σε 29,74 εκατ. ευρώ το 2025, ενώ εκείνες της Aston Martin υποχώρησαν από 54,22 σε 33,69 εκατ. ευρώ.

Η Alpine πέρασε από ζημιές περίπου 17,32 εκατ. ευρώ σε κέρδη 9,48 εκατ. ευρώ. Η Haas διατήρησε θετικό αποτέλεσμα, με κέρδη περίπου 7,91 εκατ. ευρώ και τζίρο 174,55 εκατ. ευρώ, τον υψηλότερο που έχει καταγράψει σύμφωνα με την ανάλυση.

Η διαφορετική περίπτωση της Cadillac

Η όγδοη ομάδα που εξετάζεται είναι η Cadillac, αλλά τα στοιχεία της δεν συγκρίνονται ευθέως με εκείνα των υπολοίπων. Οι καταστάσεις του 2025 αφορούν την προετοιμασία της για την είσοδο στο πρωτάθλημα το 2026, πριν αποκτήσει μια πλήρη αγωνιστική χρονιά και έσοδα από την κατάταξη στους κατασκευαστές. Η εταιρεία εμφάνισε ζημιές που αντιστοιχούν σε περίπου 144,36 εκατ. ευρώ.

Η ανάλυση δεν περιλαμβάνει αντίστοιχα συγκρίσιμα στοιχεία για Ferrari, Audi και Racing Bulls. Επομένως, αποτυπώνει ένα σημαντικό μέρος της οικονομικής εικόνας του grid, όχι το σύνολό του.

Το συμπέρασμα είναι ότι η F1 έχει δύο διαφορετικούς πίνακες αποτελεσμάτων. Ο ένας βρίσκεται στην πίστα και ο άλλος στις οικονομικές καταστάσεις. Το 2025, η McLaren επικράτησε στον πρώτο, αλλά η Mercedes ξεχώρισε στον δεύτερο.

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