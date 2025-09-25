Η αυστριακή ομάδα δεν γνωρίζει ακόμα αν μπορεί να πάρει το φετινό πρωτάθλημα οδηγών της Formula 1, ωστόσο πιστεύει ακράδαντα στις δυνατότητες του Μαξ Φερστάπεν.

Στις τάξεις της Red Bull Racing θεωρούν πως το Grand Prix Σιγκαπούρης θα αποτελέσει το απόλυτο τεστ για να φανεί αν μπορεί να «αγχώσει» τη McLaren στη μάχη του φετινού πρωταθλήματος. Η McLaren βρίσκεται μια ανάσα από την κατάκτηση του 10ου τίτλου κατασκευαστών στην πίστα της Μαρίνα Μπέι, όμως πλέον τα βλέμματα στρέφονται και στη μάχη των οδηγών.

Η νίκη του Μαξ Φερστάπεν στο Μπακού (σ.σ. η τέταρτη φετινή) τον έφερε 69 βαθμούς πίσω από τον Όσκαρ Πιάστρι, με επτά αγώνες να απομένουν. Μέχρι πρόσφατα όλα έδειχναν πως η μάχη του τίτλου θα παιζόταν αποκλειστικά ανάμεσα στους δύο οδηγούς της McLaren, αλλά η βελτίωση της Red Bull και τα συχνότερα λάθη των Πιάστρι και Νόρις δίνουν ελπίδες στον τέσσερις φορές πρωταθλητή.

Η McLaren έχει επίγνωση της κατάστασης

Ο επικεφαλής της McLaren, Αντρέα Στέλα, είχε προειδοποιήσει ήδη από το Αζερμπαϊτζάν ότι ο Φερστάπεν παραμένει απειλή:

«Ένα ξεκάθαρο ΝΑΙ θα πω. Μπορείτε να το γράψετε με κεφαλαία; Γιατί έτσι το είπα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για τον Μαξ Φερστάπεν έναν παγκόσμιο πρωταθλητή τα τελευταία τέσσερα χρόνια σε ένα γρήγορο μονοθέσιο. Υπάρχουν αγώνες που η McLaren δεν θα έχει πλεονέκτημα», είπε ο Ιταλός.

Ένας κρίσιμος αγώνας

Η επιστροφή της Red Bull Racing σε ανταγωνιστικούς ρυθμούς ήρθε σε δύο πίστες που απαιτούν στήσιμο χαμηλής κάθετης δύναμης στα μονοθέσια. Η Σιγκαπούρη, ωστόσο, είναι μια εντελώς διαφορετική πρόκληση: υψηλή κάθετη δύναμη και εξαντλητικές θερμοκρασίες.

Ο αγωνιστικός σύμβουλος της Red Bull, Χέλμουτ Μάρκο, τόνισε ότι εκεί θα φανεί αν υπάρχει πραγματική πιθανότητα ο Φερστάπεν να κυνηγήσει έναν πέμπτο τίτλο:

«Αυτό που είπε ο Αντρέα είναι πολύ αισιόδοξο, αλλά ελπίζω να έχει δίκιο. Η διαφορά παραμένει μεγάλη και σπάνια η McLaren δεν τερματίζει. Αν όμως είμαστε ανταγωνιστικοί στη Σιγκαπούρη, τότε ίσως μπορέσουμε να αρχίσουμε να ονειρευόμαστε. Είναι μια διαφορετική πίστα, με τρομερή ζέστη, κάτι που το μονοθέσιό μας δεν συμπαθεί πάντα. Η Σιγκαπούρη θα είναι το σημείο αναφοράς για το πού πραγματικά βρισκόμαστε. Πρέπει να είμαστε όσο πιο κοντά γίνεται στη McLaren για να την κάνουμε να νιώσει πίεση», δήλωσε στην De Telegraaf.

Στο νέο podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για τα γεγονότα του GP Ιταλίας με επίκεντρο την κυριαρχία του Μαξ Φερστάπεν και τις πρωτοφανείς εντολές που έδωσε η McLaren στους οδηγούς της