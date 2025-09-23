Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1έμεινε με το παράπονο σε ένα αγωνιστικό τριήμερο που η ομάδα του είχε ταχύτητα αλλά δεν την εκμεταλλεύτηκε.

Ο Λιούις Χάμιλτον δεν έκρυψε την απογοήτευσή του από την εικόνα της Ferrari στο GP Αζερμπαϊτζάν, όπου τερμάτισε μόλις 8ος, παρά το γεγονός πως ήταν ο ταχύτερος οδηγός στις ελεύθερες δοκιμές της Παρασκευής.

Στις κατατακτήριες δοκιμές η κακοδιαχείριση της Ferrari οδήγησε στον αποκλεισμό του Χάμιλτον από το Q2 και ο Βρετανός εκκίνησε 12ος τον αγώνα. Το ατύχημα του Σαρλ Λεκλέρ στο Q3 είχε ως αποτέλεσμα ο Μονεγάσκος να ξεκινήσει 10ος, καταστρέφοντας έτσι τις δυνατότητες της Ferrari για ένα καλό αποτέλεσμα.

A tough race on the Baku streets 🇦🇿 pic.twitter.com/qJ7AUMem8B — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 21, 2025

Η απογοήτευση χαραγμένη στο πρόσωπο του Χάμιλτον

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής τερμάτισε μπροστά από τον teammate του, παρά τα ανούσια team orders της Ferrari στο τέλος του αγώνα. Όμως αυτό ήταν το τελευταίο που τον απασχόλησε, μιας και η ταχύτητα της SF-25 δεν ήταν στο επίπεδο που περίμενε.

«Όχι, δεν ήταν καλός αγώνας. Ήμασταν αργοί. Τελικά πήραμε ένα απογοητευτικό αποτέλεσμα. Όπως ανέφερα χθες, ένιωθα πολύ αισιόδοξος στις δοκιμές. Μετά το FP2, το μονοθέσιο έδειχνε εξαιρετικό. Νομίζω ότι πήγαμε σε λάθος κατεύθυνση με το set-up και ο ρυθμός μας δεν ήταν συγκρίσιμος με αυτούς που βρίσκονταν μπροστά. Είμαι απογοητευμένος που φεύγω από εδώ χωρίς ένα καλό αποτέλεσμα. Χρειάζεται να βελτιωθούμε».

Παρά την πρόοδο στον αγώνα, ο Χάμιλτον παραδέχθηκε ότι η εκκίνηση από χαμηλή θέση στο grid αποδείχθηκε κρίσιμη:

«Οι κατατακτήριες είναι ξεκάθαρα το κλειδί. Αν δείτε τι έκανε η Williams, έκαναν εξαιρετική δουλειά, συγχαρητήρια σε αυτούς και τον Κάρλος. Εγώ εκκίνηση από τη 12η θέση, αλλά ειλικρινά δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτή η θέση».

A tough day, but now all focus turns to Singapore 🤝 pic.twitter.com/2IpAFdtN9M — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 21, 2025

Η Ferrari «πέταξε» την ευκαιρία

Η Scuderia ξεκίνησε δυνατά το τριήμερο, με Χάμιλτον και Λεκλέρ να κάνουν το 1-2 στο FP2 της Παρασκευής, όμως στη συνέχεια όλα πήγαν στραβά. Ο Χάμιλτον εξήγησε τι ακριβώς πήγε στραβά:

«Ήμουν με το λάθος ελαστικό στις κατατακτήριες και πληρώσαμε το τίμημα. Σίγουρα επιχειρησιακά θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει καλύτερη δουλειά. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να δουλέψουμε. Ένιωσα ότι έκανα πρόοδο στον αγώνα, ο ρυθμός μου δεν ήταν κακός, αλλά οι άλλοι ήταν πολύ ταχύτεροι. Στο Μπακού ήταν σχεδόν αδύνατο να προσπεράσεις. Ήταν ένας ασυνήθιστος αγώνας, χωρίς πολλές μάχες».

