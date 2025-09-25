Το πρώτο Ford Transit βγήκε από τη γραμμή παραγωγής το 1965. Έκτοτε έχουν κατασκευαστεί παγκοσμίως περισσότερα από 13 εκατομμύρια μονάδες.

Η Ford ζήτησε από ιδιοκτήτες Transit να συνδράμουν στον εορτασμό των 60 χρόνων του εμβληματικού βαν, δημιουργώντας ένα μεγάλο κονβόι που έμελλε να γράψει ιστορία. Μια σειρά από επιχειρήσεις και φίλοι του μοντέλου από κάθε γωνιά της Μ. Βρετανίας ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό. Συνολικά, στο κονβόι πήραν μέρος 201 Transit. κατακτώντας επίσημα τη νέα διάκριση στο GUINNESS WORLD RECORDS για την μεγαλύτερη παρέλαση βαν.

Από τα βενζινοκίνητα Transit πρώτης γενιάς έως και τα πιο πρόσφατα E-Transit και Transit Custom PHEV, η εντυπωσιακή αυτοκινητοπομπή έγινε πραγματικότητα χάρη στη γεμάτη πάθος κοινότητα του Ford Transit, η οποία περιλαμβάνει από πελάτες και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων έως αντιπροσώπους, συνεργάτες μετασκευαστές επαγγελματικών οχημάτων, εκπροσώπους των ΜΜΕ, εργαζομένους της Ford και φίλους του Transit.

Το εντυπωσιακό κονβόι της Ford σχηματίστηκε στο Τεχνικό Κέντρο της εταιρείας που βρίσκεται στο Ντάντον του Έσεξ. Εκεί η Ford σχεδιάζει και εξελίσσει τις πιο πρόσφατες γενιές του Transit. Στη συνέχεια, το κονβόι διένυσε μια διαδρομή 46 χλμ. μέχρι το Transit Festival, όπου περισσότεροι από 2.500 ενθουσιώδεις συμμετέχοντες εγγράφηκαν για να λάβουν μέρος όχι μόνο σε παιχνίδια, αλλά και σε ψυχαγωγικές και όχι μόνο δραστηριότητες.

Το Transit Custom είναι best-seller βαν μοντέλο στο Ην. Βασίλειο για 11 συνεχόμενα χρόνια, ενώ η πρωτιά συνολικά στην κατηγορία ανήκει εδώ και 59 χρόνια είτε στο Transit είτε στο Transit Custom.