Η Stellantis παρουσίασε τη νέα μπαταρία IBIS με ενσωματωμένο inverter και φορτιστή

Το νέο σύστημα κάνει το ντεμπούτο του σε πρωτότυπο Peugeot E-3008 και υπόσχεται περισσότερη απόδοση, μικρότερο βάρος και χαμηλότερο κόστος.

Η Stellantis, σε συνεργασία με τη Saft (θυγατρική της TotalEnergies), παρουσίασε στο Παρίσι την πρώτη λειτουργική εφαρμογή της νέας μπαταρίας IBIS (Intelligent Battery Integrated System). Πρόκειται για μια καινοτομία που ενσωματώνει τον inverter και τον φορτιστή απευθείας μέσα στη μπαταρία, εξαλείφοντας την ανάγκη για ξεχωριστά εξαρτήματα.

Το πρώτο όχημα που εξοπλίστηκε με το σύστημα είναι ένα Peugeot E-3008, βασισμένο στην πλατφόρμα STLA Medium. Με αυτό το πρωτότυπο, ξεκινούν και οι πρώτες δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες, μετά από χρόνια έρευνας και ανάπτυξης στη Γαλλία.

Σύμφωνα με τη Stellantis, τα οφέλη είναι πολλαπλά:

Απόδοση και ισχύς: έως 10% καλύτερη ενεργειακή απόδοση και 15% περισσότερη ισχύς (172 kW αντί 150 kW) με ίδια μπαταρία.

Μείωση βάρους και όγκου: περίπου 40 κιλά λιγότερα και +17 λίτρα διαθέσιμου χώρου, κάτι που δίνει ευελιξία στον σχεδιασμό και βελτιώνει την αεροδυναμική.

Γρηγορότερη φόρτιση: έως 15% ταχύτερη σε AC (π.χ. 6 ώρες αντί για 7 σε φορτιστή 7 kW).

Απλούστερη συντήρηση: πιο εύκολες επισκευές, δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης σε εφαρμογές δεύτερης ζωής και αυξημένη αξιοπιστία με τριπλάσια αντοχή σε βλάβες.

Ο Ned Curic, CTO της Stellantis, σχολίασε: «Η απλοποίηση είναι καινοτομία. Ενσωματώνοντας τον inverter και τον φορτιστή στη μπαταρία, καταφέρνουμε να κάνουμε τα EV πιο αποδοτικά, πιο ελαφριά και πιο προσιτά».

Η τεχνολογία IBIS, που υποστηρίζεται και από το γαλλικό πρόγραμμα France 2030, βρίσκεται ήδη στη δεύτερη φάση δοκιμών και αναμένεται να βρει τον δρόμο προς τα μοντέλα παραγωγής της Stellantis στο τέλος της δεκαετίας. Εκτός από την αυτοκίνηση, η αρχιτεκτονική αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί και σε τομείς όπως οι σιδηρόδρομοι, η ναυτιλία, τα data centers και η αεροδιαστημική.